وزارة المالية تنظم فعاليات رفيعة المستوى لمناقشة تمويل مشروعات مكافحة التغير المناخي

أعلنت وزارة المالية، مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28))، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر المقبل، من خلال مجموعة من الفعاليات والاجتماعات رفيعة المستوى التي تسلط الضوء على أهمية تمويل قضايا المناخ لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتعكس مشاركة وزارة المالية في فعاليات ((كوب 28))، حرص الوزارة على تعزيز التعاون الدولي البناء لإيجاد حلول للتحديات المناخية، بهدف تحقيق مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، التزام دولة الإمارات بقضايا تغير المناخ وحرصها على دعم الجهود الدولية لمواجهة التداعيات الناتجة عنه، مشيراً إلى أن التصدي لتداعيات تغير المناخ ضرورة ملحة وشرط رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وقال معاليه: ((تدرك وزارة المالية أهمية تعزيز التعاون الدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعافي من التأثيرات المناخية، وذلك عبر تحقيق التمويل العادل لقضايا المناخ، من خلال بناء الشراكات الجديدة، وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الصديقة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة)).

وأكد معاليه، أن ((كوب 28)) يشكل فرصة مهمة للمجتمع الدولي لتقييم العمل الجماعي الدولي، ووضع مسار مستقبلي على نطاق واسع، لمواجهة التحديات المناخية.

وتنظم وزارة المالية، اجتماع المائدة المستديرة الرفيعة المستوى لوزراء المالية تحت عنوان ((توسيع نطاق تمويل المناخ))، بحضور أكثر من 20 وزير مالية، كما يشارك معالي محمد الحسيني في عدد من الاجتماعات التي تعقدها رئاسة ((كوب 28)) خلال يوم التمويل 4 ديسمبر، مثل اجتماع المؤسسات المالية الدولية، بحضور رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وصندوق النقد الدولي، وصندوق المناخ الأخضر. كما تعقد الوزارة، سلسلة لقاءات ثنائية واجتماعات مع عدد من المسؤولين والمختصين الدوليين.