مطارات دبي جاهزة لاستقبال ضيوف «كوب 28»

وفرت مطارات دبي منصات خاصة ((كاونترات)) داخل مطار دبي الدولي للترحيب بوفود وزوار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، وذلك وسط تعزيز أعداد موظفي الخطوط الأمامية لتوفير تجربة مريحة وسلسة للضيوف خلال مرورهم في المطار.

استعداد

وقال عيسى الشامسي، نائب رئيس أول عمليات مباني المسافرين في مطارات دبي: مستعدون لاستقبال ضيوف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ ((كوب 28))، والذي يتوقع أن يصل عدد الزوار خلاله إلى 65 ألف زائر.

وأشار إلى أن التجهيزات لموسم الذروة وللمؤتمر بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث قامت مطارات دبي بتشكيل لجان عدة، بهدف ضمان سلاسة وسهولة حركة الزوار، مشيراً إلى أن جميع هذه الخطوات تمت بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ضمن مجتمع المطار.

وأفاد أنهم قاموا أيضاً بإنشاء مركز تحكم لمراقبة العمليات في مطار دبي ورلد سنترال (آل مكتوم الدولي) لتسهيل حركة المرور الجوية والأنشطة المرتبطة طوال فترة المؤتمر وما بعده.

وأوضح أن الإجراءات تضمنت تخصيص ((كاونتر)) للترحيب بضيوف المؤتمر يديره متطوعون للإجابة عن أسئلة وأجوبة الضيوف، وتوزيع الكتيبات والمعلومات الخاصة حول الحدث، وذلك إضافة إلى تعزيز فرق العمل العاملة بالخطوط الأمامية في كلا المطارين لتسهيل الحركة في جميع نقاط الخدمة، مما يضمن تجربة سلسة وسهلة لجميع ضيوفنا طوال فترة المؤتمر وما بعده.

ذروة موسمية

وأكد أن مطارات دبي على أتم الاستعداد للتعامل مع الذروة الموسمية الحالية التي يتوقع أن تكون تاريخية، لافتاً إلى أن جاهزية المطار تأتي بفضل البنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها المطار، والكفاءة التشغيلية التي تسخر أحدث التقنيات والكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع مثل هذه الفترات.

وأوضح أن هذه الاستعدادات لاستقبال ضيوف الدولة خلال فترة ((كوب 28)) تعود لطبيعة هذا الحدث العالمي الاستثنائي. وقال: باعتبارنا البوابة الرئيسية إلى الدولة، فقد جاءت هذه التحضيرات للتأكيد على الاستعداد التام بما يعكس صورة دبي كمدينة عالمية حديثة.

وأكد أن مطارات دبي تعتمد نهجاً شاملاً لضمان نجاح جميع الفعاليات الرئيسية من خلال توفير خدمات ذات مستوى عالمي للترحيب بضيوف دبي ومساعدتهم، مؤكداً أن جميع الفرق تعمل بشكل مستمر من أجل ضمان سلاسة كل رحلة بما يضمن خروج كل مسافر بتجربة استثنائية.

وأفاد عيسى الشامسي أن مطارات دبي تجري تقييمات دورية للخطط وضمان جاهزية المطار لاستقبال الزوار، خصوصاً وأن موعد إقامة المؤتمر يتزامن مع موسم ذروة السفر في مطار دبي الدولي. يذكر أن مطارات دبي تتوقع حركة نشطة واستثنائية خلال العام الجاري، إذ قامت أخيراً بتعديل توقعات حركة المسافرين للعام الجاري لتصبح 86.5 مليون مسافر للعام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 83.6 مليوناً. وتتوقع مطارات دبي وصول 88.2 مليون ضيف في 2024، وأكثر من 93.8 مليون مسافر في 2025.