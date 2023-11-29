دبي تطلق مبادرة رائدة للطاقة النظيفة في قطاع التصنيع

أطلقت دبي، مبادرة جديدة ورائدة للطاقة النظيفة في قطاع التصنيع، لدعم وتسريع طموحات الاستدامة في الإمارة، في إطار مساعيها المستمرّة لتطوير الاقتصاد الأخضر، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتأتي المبادرة تزامناً مع استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) في مدينة إكسبو دبي، الحدث العالمي الأهم في أجندة العمل المناخي العالمي.

وستُشرف هيئة كهرباء ومياه دبي على المبادرة الداعمة للاقتصاد الأخضر في قطاع التصنيع، والتي من المقرر أن يتم بدء العمل فيها من 1 يناير 2024، في خطوة تعزز بشكل كبير مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للمُصدّرين والمُصنّعين.

وستُمكّن المبادرة الجديدة، المُصنّعين ومراكز البيانات والجهات العاملة في مجال التكنولوجيا الزراعية، من تركيب أنظمة طاقة شمسية مخصصة للاستخدام الداخلي وبحد أقصى للحمل المتصل، لإنتاج الطاقة اللازمة لتلبية احتياجاتهم، ما يمكنهم من تقليل تكلفة الطاقة الكهربائية التقليدية وزيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، وستمنح سياسة الطاقة أيضاً الجهات المشاركة المؤهلة لشراء الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-RECs) الأولوية، ومن ثَمّ تحسين قدراتها لتحقيق أهداف الحياد المناخي والاستدامة.

وتتماشى المبادرة مع استراتيجية المجلس التنفيذي لإمارة دبي لتعزيز القطاع الصناعي في دبي، بخفض تكلفة الكهرباء وزيادة نسبة الطاقة النظيفة.

وتُعزّز هذه الخطوة مكانة الإمارة التنافسية في السوق الإقليمية والدولية، بما لذلك من أثر إيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات وعدد أكبر من المستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى استقطاب المُصنّعين وتحسين النظام اللوجستي والتجاري، لتعزيز النمو المستقر والآمن والمستدام.

وتنسجم المبادرة مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى تعزيز مكانة دبي واحدة من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، إذ تنسجم المبادرة مع الأولويات الرئيسة للأجندة في دعم التصنيع الأخضر وقطاع الطاقة النظيفة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((تتماشى المبادرة مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على بيئة مستدامة لدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وستسهم المبادرة في تعزيز جاذبية دبي للاستثمارات الصناعية، إذ ستساعد أصحاب المصانع على خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة، ومن ناحية أخرى، ستسهم المبادرة في تسريع إزالة الكربون وتحقيق أهداف الحياد الكربوني في إمارة دبي مع تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء)).

ومع زيادة الفرص الصناعية لتوليد الطاقة الشمسية والتصنيع وفق معايير بيئية، من المتوقع أن تكون المبادرة خطوة مهمة لدفع طموحات دبي الصناعية قدماً، فضلاً عن تعزيز جهود الإمارة المتعلقة بمجال الاستدامة وإزالة الكربون في قطاع التصنيع، بما يواكب استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050.

وتدعم المبادرة، عبر تعزيز الإنتاج الصديق للبيئة والموفّر للطاقة في قطاع التصنيع، استراتيجية دبي الرامية إلى تمكين المُصنّعين، وفق استراتيجية دبي الصناعية 2030، الهادفة إلى زيادة مجمل الإنتاج والقيمة المضافة لقطاع التصنيع، إلى جانب تعزيز الابتكار وجعل الإمارة وجهة مفضّلة للشركات المُصنِّعة.