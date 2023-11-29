سلطان الجابر: حكمة القيادة وتصميم الشعب رسخا ريادة الإمارات

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، أن الرؤية الاستشرافية والاستراتيجية للقيادة في دولة الإمارات، وتصميم شعبها الأصيل والمقيمين على أرضها الطيبة، أسهما في ترسيخ المكانة المرموقة والرائدة للدولة عالمياً، وأن نهج الانفتاح وبناء الشراكات والتعاون أسهمت في رفع مستوى الطموحات وتحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك في مجلس ((كوب 28)) للإعلام، الذي حضره فريق رئاسة ((كوب 28))، ومنهم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في المؤتمر، ومعالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

ورزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لـ ((كوب 28))، والسفير ماجد السويدي، المدير العام الممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لـ((كوب 28))، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمكتب ((كوب 28)). كما شارك في المجلس، سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ. وانعقد المجلس بحضور عدد من الصحفيين وممثلي وسائط الإعلام من مختلف أنحاء العالم، للاطلاع على استعدادات دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف ((كوب 28)) في مدينة إكسبو دبي.

واستعرض معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، التقدم الذي حققه فريق المؤتمر في العام الماضي، داعياً العالم إلى تقديم استجابة حاسمة وطموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس في ((كوب 28))، بما يسهم في إمكان تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

إشادة

وخلال كلمته في المجلس، أشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، بالجهود التي بذلها فريق ((كوب 28))، منوهاً بالتقدم الجوهري الذي تحقق في عدد من الموضوعات المهمة، ومنها صندوق معالجة الخسائر والأضرار، واستجابة 85% من اقتصادات العالم لدعوة رئاسة المؤتمر إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030، واستجابة عدد كبير من شركات النفط والغاز أول مرة للدعوة إلى الالتزام بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وخفض انبعاثات الميثان إلى ((صافٍ صفري)) بحلول 2030، إضافة إلى توافق أكبر اقتصادين على مستوى العالم، وهما الولايات المتحدة والصين، في شأن العمل المناخي والحد من انبعاثات غاز الميثان.

سد فجوة

وأكد معاليه، حرص رئاسة المؤتمر على سد الفجوة بين الطموح والإنجاز الفعلي بإشراك جميع المعنيين في المفاوضات، وإعادة بناء الثقة بمؤتمرات الأطراف عبر الشفافية والوضوح واحتواء الجميع. وأشار معاليه، إلى حضور أكثر من 180 من رؤساء الدول والحكومات المؤتمر، ووجود جناح للأديان المرة الأولى في مؤتمر الأطراف، وتعهد العديد من شركات النفط بتحقيق الحياد المناخي، إضافة إلى تسجيل عدد قياسي لطلبات حضور المؤتمر بلغ 97 ألف مشارك في المنطقة الزرقاء، و400 ألف في المنطقة الخضراء.

عمل خيري

من جهتها، سلطت معالي شما المزروعي، الضوء على ضرورة زيادة إسهام العمل الخيري العالمي في منظمات الشباب، وخاصة في دول الجنوب العالمي. وأوضحت معاليها، أن قرار دولة الإمارات ورئاسة ((كوب 28)) استحداث دور ((رائد الشباب للمناخ))، جاء لتعزيز وعي الشباب بتغير المناخ، وتفعيل دورهم في مواجهة تداعياته، مشيدة بحرص القيادة الرشيدة في الدولة على دعم العمل الجماعي.

ملف الغذاء

وأشادت معالي مريم المهيري، بجهود فريق ((كوب 28)) في ملف الغذاء، ونوهت بالأهمية التي توليها دولة الإمارات للأغذية والزراعة في جدول أعمال المؤتمر، مؤكدة أن حل أزمة الغذاء العالمية لا يخص الحكومات أو القطاع الخاص وحدهما، وإنما أيضاً يتطلب تغيير أسلوب حياة البشر واختياراتهم، ليسهموا بشكل مُجدٍ في تحسين الحياة وسُبل العيش.

إلى ذلك، قالت رزان المبارك، إن مهمتها بصفتها رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لـ((كوب 28))، تركز على حشد جهود المعنيين وتحفيزهم على الإنجاز، ودعم شرائح المجتمع ومؤسساته كافة، للقيام بدور رائد في تحقيق أهداف اتفاق باريس. كما استعرضت، نماذج للجهود الناجحة لفريق رئاسة المؤتمر في دعم المساعي العالمية للوصول إلى الحياد المناخي.

ومنها مضاعفة إسهام الحملة العالمية ((السباق نحو الصفر))، في تشجيع الدول والشركات على الالتزام بتحقيق الحياد المناخي، مقارنة بنتائجها منذ إطلاق الحملة في ((كوب 26))، ونجاح ((أجندة الاختراق)) في العام 2023 في تحديد أهداف مخصصة لكل قطاع، بهدف توحيد الجهود العالمية للوصول إلى بناء مستقبل مرن ومحايد مناخياً على نطاق واسع.

تمويل

وجدد السفير ماجد السويدي، التأكيد على أن التمويل من أبرز العوامل الأساسية اللازمة لإنجاز عمل مناخي ملموس، مشيراً إلى عدم توافره بشكل كافٍ وميسَّر أو بتكلفة معقولة. كما دعا إلى ضرورة التوافق على تطوير آليات التمويل المناخي في ((كوب 28))، وتعاون الأطراف كافة على الوفاء بالتعهدات السابقة لاستعادة الثقة بمنظومة العمل متعدد الأطراف، واعتماد إطار مالي يتيح بناء مستقبل مستدام، وزيادة التمويل المخصص للمناخ من مليارات إلى تريليونات الدولارات.

تفاؤل

كما أعرب عدنان أمين، عن تفاؤله بالأجواء الداعمة في الاستعداد لعقد المؤتمر، وأكد عزم فريق ((كوب 28)) على التعاون والعمل البنّاء مع جميع الأطراف، وبالشراكة مع رئيسي الهيئتين الفرعيتين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ، من أجل بناء توافق في الآراء في شأن تحقيق نتائج موثوق بها ومتوازنة تبعث برسالة واضحة إلى العالم في شأن مستقبل العمل المناخي.

وأشاد أمين بالزخم القوي الذي تحقق مع قرب عقد المؤتمر، والذي يأتي استجابة للجهود المكثفة التي بذلتها رئاسة المؤتمر في فترة التحضير، وضرب عدداً من الأمثلة على التقدم المحرز، ومن ذلك الحضور القياسي للاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف، وجدية المشاركين وحرصهم على الاستجابة لجهود رئاسة المؤتمر في الوصول إلى توافق في الآراء في شأن القضايا الحيوية.

كما أشار إلى التقدم الجوهري الذي حققه اجتماع اللجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار بخصوص تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، ما يهيئ الفرصة لتفعيل الصندوق في ((كوب 28))، داعياً الأطراف كافة إلى اعتماد جدول الأعمال مع بداية المؤتمر، لضمان قدرتهم على بدء العمل والإنجاز عبر جميع المهام.

إنجازات

وأكد سيمون ستيل، أن ((كوب 28)) أهم مؤتمرات الأطراف منذ مؤتمر باريس، معرباً عن أمله أن تسهم إنجازات اللجان الانتقالية على مدار العام في دعم الأطراف لحسم التحديات الصعبة والاتفاق في شأنها، وأن يكون ((كوب 28)) نقطة انطلاق لأهداف وإنجازات طموحة في مؤتمري ((كوب 29)) و((كوب 30))، بما يؤدي إلى زيادة التمويل المناخي إلى تريليونات الدولارات بدلاً من المليارات.