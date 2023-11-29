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الإفراج عن 30 معتقلاً فلسطينياً في سادس أيام الهدنة

11/29/2023 8:00:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، في وقت مبكر من صباح اليوم، أنها أطلقت سراح 30 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، في سادس عملية إفراج من نوعها، بموجب اتفاق هدنة مع حركة «حماس» في غزة.

وذكرت مصلحة السجون، في بيان، أنه تم إطلاق سراح الفلسطينيين من سجون في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والقدس.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، أن حركة حماس سلَّمت عشرة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، إضافة إلى أربعة مواطنين من تايلاند، للصليب الأحمر الدولي.

وجاء الإعلان عن ذلك في منشور على منصة «إكس»، والمجموعة التي سُلمت إلى الصليب الأحمر هي سادس مجموعة من الرهائن يتم إطلاق سراحهم كجزء من اتفاق الهدنة الذي تم التفاوض عليه بين حماس وإسرائيل الأسبوع الماضي.

ولم يتضح إذا كان وقف إطلاق النار سيتم تمديده مرة ثانية، ما يسمح بمزيد من التبادلات.

وخلال هجمات 7 أكتوبر غير المسبوقة، قتل مقاتلو حماس نحو 1200 شخص في المجتمعات الحدودية الإسرائيلية القريبة من غزة، واختُطف نحو 240 شخصاً، واحتُجزوا في القطاع الساحلي.

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