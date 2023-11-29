إسعافات أولية هامة للاختناق.. هامة لإنقاذ حياة المصاب

MENAFN - Khaberni) خبرني - الاختناق هو حالة طارئة. ويحدث ذلك عندما يعلق شيء ما في القصبة الهوائية، مما يمنع تدفق الهواء إلى الرئتين. يشعر الشخص بالاختناق وعدم القدرة على التنفس. في بعض الأحيان قد تكون القصبة الهوائية مسدودة جزئيًا فقط، وبينما لا تزال قادرًا على التنفس، قد تتمكن من دفع الجسم الغريب إلى الخارج عن طريق السعال بقوة. إليك الإسعافات الأولية للاختناق:

أعراض الاختناق

ستعرف أن الشخص الذي أمامك مصاب بالاختناق في حال لاحظت الأعراض الآتية عليه:

أمسك حلقه. السعال أو الصفير. صعوبة في التنفس أو التحدث أو البلع. أصبح وجهه أو شفاهه أو شحمة أذنه أو أظافره زرقاء اللون. أصبح مضطرباً للغاية. فقد الوعي.

كيف يجب أن نتصرف في حال الاختناق؟ هناك عدد من الطرق التي يمكن فعلها كإسعاف أولي لشخص تعرّض للاختناق، ومنها:

إبقاء الشخص هادئاً. اطلبي منه السعال لمحاولة لفظ الجسم العالق. اثني الشخص للأمام ووجهي له ما يصل إلى 5 ضربات حادّة على ظهره بين لوحي الكتف بكعب يد واحدة. بعد كل ضربة، تحققي من إزالة الإنسداد. إذا لم يتم إزالة الانسداد بعد 5 ضربات، ادفعي ما يصل إلى 5 ضغطات على الصدر. ضعي إحدى يديك في منتصف ظهر الشخص للحصول على الدعم. ضعي كعب اليد الأخرى على النصف السفلي من عظمة صدر الشخص. اضغطي بقوة على الصدر بدفعة سريعة. إذا لم يتم إزالة الانسداد بعد 5 دفعات، استمري بالتناوب بين 5 ضربات على الظهر و5 دفعات على الصدر، حتى وصول المساعدة الطبية. إذا أصبح الشخص أزرق اللون أو يعرج أو فاقداً للوعي، فابدئي بالإنعاش القلبي الرئوي على الفور. ابدئي بالضغطات وليس الأنفاس.

اختناق الأطفال والإسعافات المطلوبة ضعي الطفل على ساعدك ووجهيه للأسفل مع جعل رأسه أقل من جسده، واسندي رأسه وكتفيه على يدك. أبقي فمه مفتوحاً بأصابعك. قومي بتنفيذ ما يصل إلى 5 ضربات حادّة على الظهر بين الكتفين بكعب يد واحدة. بعد كل ضربة، تحققي من إزالة الانسداد. استخدمي إصبعك الصغير لإزالة الجسم العالق من فمه، لفتح مجرى الهواء. إذا لم تتم إزالة الانسداد بعد 5 ضربات على الظهر، ضعي الطفل على ظهره على سطح ثابت. ضعي إصبعين على النصف السفلي من عظمة الصدر وقومي بما يصل إلى 5 ضغطات على الصدر. إذا لم تتم إزالة الانسداد بعد 5 دفعات، استمري بالتناوب بين 5 ضربات على الظهر و5 دفعات على الصدر حتى وصول المساعدة الطبية. إذا كنت متوترة وأنت بمفردك، فحافظي على هدوئك وحاولي الاستعانة بشخص ما لمساعدتك.

إجراءات إضافية لوقف الاختناق إذا كان الشخص لا يزال يختنق، قومي بإجراء عدة ضغطات متتالية على البطن: قفي خلف الشخص ولفي ذراعيك حول الخصر. ضعي قبضة يدك المضمومة فوق سرة الشخص مباشرة. أمسكي قبضة يدك بيدك الأخرى. اسحبي بسرعة إلى الداخل وإلى الأعلى، كما لو كنت تحاولين رفع الشخص إلى الأعلى. إذا لم تتم إزالة الانسداد بعد، استمري في دورات مكونة من 5 ضربات على الظهر و5 ضغطات على البطن حتى يتم إخراج الجسم الغريب من خلال بالسعال ويبدأ الشخص في التنفس. أخرجي الجسم الغريب من فم المصاب، إذا لم يتم لفظه إلى الخارج.

إذا كان الشخص يعاني من السمنة أو الحمل، فقومي بإجراء ضغطات عالية على البطن: ضعي يديك على قاعدة عظمة الصدر. اسحبي بسرعة إلى الداخل وإلى الأعلى. كرري حتى لفظ الجسم الغريب. قومي بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، إذا لزم الأمر.