إسعافات أولية هامة للاختناق.. هامة لإنقاذ حياة المصاب

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- Khaberni) خبرني - الاختناق هو حالة طارئة. ويحدث ذلك عندما يعلق شيء ما في القصبة الهوائية، مما يمنع تدفق الهواء إلى الرئتين. يشعر الشخص بالاختناق وعدم القدرة على التنفس. في بعض الأحيان قد تكون القصبة الهوائية مسدودة جزئيًا فقط، وبينما لا تزال قادرًا على التنفس، قد تتمكن من دفع الجسم الغريب إلى الخارج عن طريق السعال بقوة. إليك الإسعافات الأولية للاختناق:
أعراض الاختناق
ستعرف أن الشخص الذي أمامك مصاب بالاختناق في حال لاحظت الأعراض الآتية عليه:
أمسك حلقه. السعال أو الصفير. صعوبة في التنفس أو التحدث أو البلع. أصبح وجهه أو شفاهه أو شحمة أذنه أو أظافره زرقاء اللون. أصبح مضطرباً للغاية. فقد الوعي.
كيف يجب أن نتصرف في حال الاختناق؟ هناك عدد من الطرق التي يمكن فعلها كإسعاف أولي لشخص تعرّض للاختناق، ومنها:
إبقاء الشخص هادئاً. اطلبي منه السعال لمحاولة لفظ الجسم العالق. اثني الشخص للأمام ووجهي له ما يصل إلى 5 ضربات حادّة على ظهره بين لوحي الكتف بكعب يد واحدة. بعد كل ضربة، تحققي من إزالة الإنسداد. إذا لم يتم إزالة الانسداد بعد 5 ضربات، ادفعي ما يصل إلى 5 ضغطات على الصدر. ضعي إحدى يديك في منتصف ظهر الشخص للحصول على الدعم. ضعي كعب اليد الأخرى على النصف السفلي من عظمة صدر الشخص. اضغطي بقوة على الصدر بدفعة سريعة. إذا لم يتم إزالة الانسداد بعد 5 دفعات، استمري بالتناوب بين 5 ضربات على الظهر و5 دفعات على الصدر، حتى وصول المساعدة الطبية. إذا أصبح الشخص أزرق اللون أو يعرج أو فاقداً للوعي، فابدئي بالإنعاش القلبي الرئوي على الفور. ابدئي بالضغطات وليس الأنفاس.
اختناق الأطفال والإسعافات المطلوبة ضعي الطفل على ساعدك ووجهيه للأسفل مع جعل رأسه أقل من جسده، واسندي رأسه وكتفيه على يدك. أبقي فمه مفتوحاً بأصابعك. قومي بتنفيذ ما يصل إلى 5 ضربات حادّة على الظهر بين الكتفين بكعب يد واحدة. بعد كل ضربة، تحققي من إزالة الانسداد. استخدمي إصبعك الصغير لإزالة الجسم العالق من فمه، لفتح مجرى الهواء. إذا لم تتم إزالة الانسداد بعد 5 ضربات على الظهر، ضعي الطفل على ظهره على سطح ثابت. ضعي إصبعين على النصف السفلي من عظمة الصدر وقومي بما يصل إلى 5 ضغطات على الصدر. إذا لم تتم إزالة الانسداد بعد 5 دفعات، استمري بالتناوب بين 5 ضربات على الظهر و5 دفعات على الصدر حتى وصول المساعدة الطبية. إذا كنت متوترة وأنت بمفردك، فحافظي على هدوئك وحاولي الاستعانة بشخص ما لمساعدتك.
إجراءات إضافية لوقف الاختناق إذا كان الشخص لا يزال يختنق، قومي بإجراء عدة ضغطات متتالية على البطن: قفي خلف الشخص ولفي ذراعيك حول الخصر. ضعي قبضة يدك المضمومة فوق سرة الشخص مباشرة. أمسكي قبضة يدك بيدك الأخرى. اسحبي بسرعة إلى الداخل وإلى الأعلى، كما لو كنت تحاولين رفع الشخص إلى الأعلى. إذا لم تتم إزالة الانسداد بعد، استمري في دورات مكونة من 5 ضربات على الظهر و5 ضغطات على البطن حتى يتم إخراج الجسم الغريب من خلال بالسعال ويبدأ الشخص في التنفس. أخرجي الجسم الغريب من فم المصاب، إذا لم يتم لفظه إلى الخارج.
إذا كان الشخص يعاني من السمنة أو الحمل، فقومي بإجراء ضغطات عالية على البطن: ضعي يديك على قاعدة عظمة الصدر. اسحبي بسرعة إلى الداخل وإلى الأعلى. كرري حتى لفظ الجسم الغريب. قومي بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، إذا لزم الأمر.
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