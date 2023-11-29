9 فنادق «أيقونية» جديدة في دبي خلال 2024

تواصل دبي إثراء المشهد السياحي خلال العام الجديد، إذ تستعد لافتتاح 9 فنادق ((أيقونية)) جديدة، تدعم مكانتها البارزة عالمياً، منها أطول فندق في العالم ((سييل))، بارتفاع 365 متراً، وفندق جميرا مرسى العرب، الذي بيعت فيه أغلى شقة فندقية بـ 420 مليون درهم، فضلاً عن التحفة المعمارية ((فندق ون آند أونلي ون زعبيل))، والأيقونة المعمارية ((فندق لانا))، وفندق سيرو دبي، وفندق فايف لوكس، وغيرها من الفنادق الأخرى التي نستعرضها في التقرير التالي:

1 فندق جميرا مرسى العرب، والذي يقع على شاطئ جميرا، وسيتم افتتاحه في الربع الأول من العام 2024، وسيشتمل على 386 غرفة وجناحاً، ومنتجعاً صحياً من 3 طوابق.

2 فندق ون آند أونلي ون زعبيل، والذي سيقع في وسط دبي، وسيتم افتتاحه في يناير 2024، وسيشتمل على 229 غرفة وجناحاً.

3 فندق لانا: والذي يقع في واجهة دبي البحرية، وسيتم افتتاحه في فبراير 2024، وسيضم 225 غرفة ضيوف فائقة الفخامة، وحوض سباحة على السطح.

4 فندق سيرو دبي: والذي يفتح أبوابه في فبراير 2024، وسيكون الفندق الأول من نوعه الذي يسلط الضوء على اللياقة البدنية والتعافي، إذ يقدّم برامج وعلاجات مخصصة، من خلال 5 ركائز للتعافي واللياقة البدنية.

5 فندق فايف لوكس، والذي يفتتح أيضاً خلال الربع الأول من العام الجديد، ويقع في جميرا بيتش ريزيدنس، وسيشتمل على 222 غرفة وجناحاً فاخراً، و277 مسكناً فخماً.

6 ماما شيلتر دبي: يبدأ في استقبال زواره أيضاً خلال العام 2024، لكن لم تحدد المجموعة وقتاً محدداً، وسيقع في الخليج التجاري، وسيشتمل على 197 غرفة، ومطعمين، و4 حمامات سباحة وسينما.

7 فندق ماندارين أورينتال، والذي يقع في برج الوصل، ومن المزمع افتتاحه أواخر 2024، ويشبه ناطحات السحاب، حيث يتكون من 64 طابقاً، و257 غرفة.

8 فندق سيكس سينسيز رزيدنسز، والمزمع افتتاحه خلال 2024 أيضاً، ويقع في نخلة جميرا، وسيتكون من 60 غرفة، و162 وحدة فاخرة، بالإضافة لمجموعة من المطاعم.

9 فندق سييل، والمزمع افتتاحه خلال العام 2024، وهو مشروع ضخم، من المتوقع أن يصبح أطول فندق في العالم بمجرد اكتماله، إذ يبلغ ارتفاعه 365 متراً، وسيتألف من 1209 أجنحة فاخرة وشقة فندقية موزعة على 82 طابقاً.