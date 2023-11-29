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أسبوع أبوظبي المالي يطلق «الوساطة في الميتافيرس»

11/29/2023 7:27:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يواصل سوق أبوظبي العالمي ترسيخ مكانته في مجال الابتكار الرقمي، من خلال إطلاق مبادرة رائدة بعنوان ((الوساطة في الميتافيرس))، حيث يقدم مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي، مساحة رقمية فريدة لجلسات الاستماع والوساطة، ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مشهد تسوية المنازعات باستخدام تقنيات الواقع الممتد المتطورة.

وتمكن المشاركون في أسبوع أبوظبي المالي من تجربة خدمات الميتافيرس التي تربط جميع أنحاء العالم بسهولة، حيث توفر المنصة الرقمية بيئة واسعة وآمنة لجلسات وساطة محصنة ببروتوكولات أمان متقدمة.

وتتميز الخدمة بسهولة الاستخدام والتفاعل، حيث تتيح استخدام أيقونات فيديو رمزية لجميع المشاركين ضمن البيئة الافتراضية للخدمة، وذلك بما يضمن تجربة قريبة من العالم الحقيقي. فيما تشمل ميزات الخدمة أيضاً، غرف الواقع الافتراضي الخاصة، وإعدادات التحكم، بالإضافة إلى مرافق آمنة لعرض المستندات.

وقالت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: ((تماشيًا مع التزامنا بالتميز وإحداث تأثير مستدام عبر جميع أنماط حل المنازعات، يعد تقديم خدمات التحكيم من خلال عالم الميتافيرس، هو خطوتنا الاستثنائية التالية لتحويل مجال الوساطة في جميع أنحاء العالم. وهذا ليس طموحاً، بل واقعاً سيغير قواعد هذا المجال بالنسبة للأطراف الراغبة في صياغة مستقبل حل المنازعات)).

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