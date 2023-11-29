«أبوظبي الأول» يؤكد التزامه بإيجاد حلول التغير المناخي

أصدر بنك أبوظبي الأول، تقريره المناخي وفق الإطار العام المتعلق بالإفصاح المالي حول المناخ (TCFD)، ليكون بذلك أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقوم بنشر تقرير مماثل. ويأتي هذا التقرير ليجسد التزام بنك أبوظبي الأول في عام 2019 باعتماد توصيات فريق عمل الإطار العام المتعلق بالإفصاح المالي حول المناخ في عمليات إعداد التقارير والإفصاح الخاصة بالبنك.

ويحدد التقرير الصادر عن بنك أبوظبي الأول الإنجازات المحققة ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل نموذج الحوكمة، واستراتيجية البنك، وقدرته على إدارة المخاطر، وتقاريره المتعلقة بالمقاييس والأهداف المرتبطة بالتغيّر المناخي.

ويسهم إطار العمل هذا في تمكين مستثمري بنك أبوظبي الأول وغيرهم من أصحاب المصلحة من فهم الآليات التي يتبعها البنك لدراسة وتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.

وحقق بنك أبوظبي الأول إنجازات مهمة ضمن المحاور الأربعة:

1 - الحوكمة: تخضع مخاطر المناخ للحوكمة على امتداد كافة أقسام وقطاعات المجموعة، بما فيها مجلس الإدارة ومختلف اللجان النشطة.

2 - الاستراتيجية: يشكل المناخ جزءاً أساسياً من استراتيجية البنك التي تتضمن تمويل المرحلة الانتقالية لتحقيق أهداف الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية والتمويل المستدام لعام 2030.

3 - إدارة المخاطر: يتم تضمين وتقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات ضمن الإطار الأوسع الذي حدده بنك أبوظبي الأول لإدارة مخاطر المجموعة والتي تتم مراجعتها سنوياً.

4 - المقاييس والأهداف: حرص بنك أبوظبي الأول منذ عام 2019 على مراقبة انبعاثاته ضمن النطاقين 1 و2 ووضع أهداف الانبعاثات الممولة لعام 2030 والتي تغطي 90 % من انبعاثات محفظة البنك.