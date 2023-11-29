مؤشر سوق دبي يتماسك بدعم العقارات

استحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي ((إعمار العقارية)) و((دبي للمرطبات)) و((ديوا))، في جلسة أمس، بسيولة ناهزت 186.4 مليون درهم، وبنسبة 49 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 381.9 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي أمس، بدعم أسهم قطاع العقارات الذي ارتفع 0.82 %، وأغلق المؤشر عند 3999.58 نقطة، منخفضاً 0.22 %. وقاد سهم ((الوطنية الدولية القابضة)) ارتفاعات 12 سهماً في السوق، وصعدت في سوق دبي أسهم ((دبي للمرطبات)) 8.3 %، و((اكتتاب القابضة)) 2.8 %، و((إعمار العقارية)) 1.2 %، و((ديوا)) 0.8 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بأكثر من 68 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 143.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 75.7 مليون درهم.

من جهة أخرى، وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) 0.13 %، إلى 9553.45 نقطة، وشهد السوق ارتفاع أسهم ((غذاء القابضة)) 5.2 %، و((أم القيوين للاستثمارات العامة)) 4.55 %، و((الخليج الاستثمارية)) 3.45 %، و((أبوظبي الوطنية لمواد البناء)) 2.8 %، و((ألفا ظبي القابضة)) 2.5 %.

وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 218.5 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 100.4 مليون درهم، ثم ((أبوظبي الأول)) جاذباً 98.25 مليون درهم، ومرتفعاً 0.15 %، ليغلق عند 13.58 درهم.واجتذبت الأسهم المحلية أمس، سيولة قاربت 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي، و381.9 مليون درهم في سوق دبي.