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«الاتحاد للطيران» تشغل العملاقة A380 إلى نيويورك في أبريل

11/29/2023 7:27:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الاتحاد للطيران، عن تشغيل طائرة الإيرباص العملاقة A380 إلى نيويورك ابتداءً من 22 أبريل 2024.

وقال أنتونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: ((متحمسون لبدء تشغيل طائرتنا الرائعة إيرباص A380 عبر المحيط الأطلسي، ونعلم أن ضيوفنا يحبون تجربة السفر على متنها، سواء كانوا يسافرون في الدرجة الاقتصادية، أو درجة الأعمال، أو الدرجة الأولى، أو على مقصورة الإيوان المكونة من ثلاث غرف، فإنهم سيستمتعون بخدمة عالية المستوى من أفراد طاقمنا المتفاني، وسيضمنون وصولهم إلى المدينة التي لا تنام وهم يشعرون بالانتعاش والراحة، ونحن نعلم أن هذه الخدمة مهمة لجميع ضيوفنا من حيث التوقيت وسلاسة تجربة السفر، وبالأخص المسافرين في رحلة عمل)).

وسيتم تشغيل الطائرة العملاقة، على إحدى الرحلتين اليوميتين للاتحاد للطيران إلى نيويورك، وبذلك تصبح الولايات المتحدة، الوجهة الثانية بعد لندن التي سيستمتع الضيوف إليها بتجربة الـA380 الرائعة منذ أن أعادت الاتحاد طائرتها العملاقة إلى السماء.

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