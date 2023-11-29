نفوق أنثى الفيل الوحيدة في الفلبين «مالي»

أعلنت منظمة "بيتا" المعنية بحقوق الحيوان، اليوم الأربعاء، وفاة أنثى فيل قضت نحو خمسة عقود بمفردها في قفص بحديقة حيوان بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

وقالت منظمة أنصار المعاملة الأخلاقية للحيوانات "بيتا" إن مالي توفيت، أمس الثلاثاء، داخل قفصها الخرساني في حديقة حيوان مانيلا، حيث ظلت محبوسة لمدة 46 عاما.

وقالت بيتا، في بيان، "بسبب اللامبالاة والجشع، ماتت الفيلة مالي بنفس الطريقة التي عاشت بها لنحو 50 عاما: وحدها في قفصها الخرساني في حديقة حيوان مانيلا".

وقد انضم المشاهير في جميع أنحاء العالم، مثل الدكتورة جين جودال وبول مكارتني، إلى حملة منظمة "بيتا" للدعوة إلى إطلاق سراح مالي في محمية، حيث كان من الممكن أن تستمتع بصحبة الفيلة الأخرى.

وقالت بيتا "قضت حديقة حيوان مانيلا ومدينة مانيلا على مالي بالحبس الانفرادي لعقود، ما يعد تعذيبا لإناث الفيلة، اللاتي من الطبيعي أن تقضين حياتهن بين أمهاتهن وشقيقاتهن، ويحمين بعضهن البعض ويربين صغار بعضهن البعض".

وقال عمدة مدينة مانيلا، هوني لاكونا بانجان، إن سبب وفاة مالي لم يتم تحديده بعد.

وكانت مالي هي مصدر الجذب الرئيسي في حديقة حيوان مانيلا.

وكانت مالي هدية من سريلانكا للسيدة الأولى الفلبينية إيميلدا ماركوس في عام 1977، حيث كانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط عندما وصلت إلى مانيلا.