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شجار عائلي يتسبب في تحويل مسار طائرة

11/29/2023 7:27:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اضطرت طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية كانت في طريقها من ميونخ إلى تايلاند للهبوط الطارئ في الهند بسبب واقعة تمت على متنها.

وأكدت لوفتهانزا، أمس، أن الطائرة اضطرت إلى تحويل مسارها إلى العاصمة الهندية نيودلهي أول من أمس.

وكان سبب ذلك «سلوك منفلت لراكب كان من الممكن أن يعرّض الأمن والسلامة على متن الطائرة للخطر». وتم تسليم الراكب إلى السلطات في دلهي.

ووفقاً لتقارير وكالتي الأنباء الهنديتين «برس ترست أوف إنديا» و«وكالة أنباء آسيا الدولية»، أثار راكب تردد أنه ألماني شجاراً على متن الطائرة.

وأفادت التقارير بأن الراكب (53 عاماً) كان يصرخ في وجه زوجته، كما قذف الزوج الطعام، وحاول إضرام النار في بطانية بقداحة، ولم تتسنَّ معرفة سبب الشجار.

وطلب الطيارون السماح بهبوط طارئ عندما لم يمتثل الراكب لتعليمات طاقم الضيافة.

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