عيد الوطن وسيرة الشهيد يتألقان شعراً في الشارقة

ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء، نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة، أمسية شعرية يوم الثلاثاء الماضي، بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52، ويوم الشهيد، بعنوان ((الوطن.. سيرة وانتماء)) شارك فيها الشعراء: شيخة المطيري من الإمارات، وعلي عمران من مصر، وعلي الإمارة من العراق، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، وجمهور حاشد من الشعراء والمثقفين وعشاق الثقافة امتلأت بهم ساحة البيت، وقدمها الشاعر سلمان المطيري الذي بدأ تقديمه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاتحاد، واستذكر تضحيات الشهيد من أجل الوطن والناس، ثم أشاد بزخم أمسيات بيت الشعر في المشهد الثقافي، في ظل دعم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اللامحدود للشعر والشعراء، والذي تعد مبادراته مرتكزات مهمة في الثقافة الإنسانية.

حلقت قصائد الشعراء في فضاء الوطن وسيرته، فاستفاضوا في التغني به تعبيراً عن الولاء والانتماء، ومن ثم ذكر مآثر الشهداء وسيرتهم العطرة.

قرأت الشاعرة شيخة المطيري قصائد عالية التصوير، عميقة اللغة، محلقة بخيالها الذي تغنى ولاءً وحباً واعتزازاً بالوطن وبتضحيات الشهداء.

وقرأ الشاعر علي عمران قصائد أبرزت المحبة لدولة الإمارات، وبينت اعتزازه بما تقوم به من أدوارٍ إبداعية وإنسانية مشرفة.

واختتم القراءات الشاعر علي الإمارة الذي تميّزت نصوصه بحسن الإلقاء ودقة التصوير وعذوبة المعنى، وقرأ في البداية قصيدة بعنوان ((سدرةُ النجوم)) التي امتلأت بالمشاهد العبقة والكلمات الحميمية المعبرة عما يدور في وجدانه للإمارات، ثم ألقى نصاً آخر بعنوان ((في ذكرى الشهيد)) الذي أفاض من خلاله عن جملة من خواطره وأفكاره التأملية المتدفقة، وهو يزيح وشاح الذكرى بكل تداعياته ليستحضر الشهيد.