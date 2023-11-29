عيد الوطن وسيرة الشهيد يتألقان شعراً في الشارقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء، نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة، أمسية شعرية يوم الثلاثاء الماضي، بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52، ويوم الشهيد، بعنوان ((الوطن.. سيرة وانتماء)) شارك فيها الشعراء: شيخة المطيري من الإمارات، وعلي عمران من مصر، وعلي الإمارة من العراق، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، وجمهور حاشد من الشعراء والمثقفين وعشاق الثقافة امتلأت بهم ساحة البيت، وقدمها الشاعر سلمان المطيري الذي بدأ تقديمه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاتحاد، واستذكر تضحيات الشهيد من أجل الوطن والناس، ثم أشاد بزخم أمسيات بيت الشعر في المشهد الثقافي، في ظل دعم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اللامحدود للشعر والشعراء، والذي تعد مبادراته مرتكزات مهمة في الثقافة الإنسانية.
حلقت قصائد الشعراء في فضاء الوطن وسيرته، فاستفاضوا في التغني به تعبيراً عن الولاء والانتماء، ومن ثم ذكر مآثر الشهداء وسيرتهم العطرة.
قرأت الشاعرة شيخة المطيري قصائد عالية التصوير، عميقة اللغة، محلقة بخيالها الذي تغنى ولاءً وحباً واعتزازاً بالوطن وبتضحيات الشهداء.
وقرأ الشاعر علي عمران قصائد أبرزت المحبة لدولة الإمارات، وبينت اعتزازه بما تقوم به من أدوارٍ إبداعية وإنسانية مشرفة.
واختتم القراءات الشاعر علي الإمارة الذي تميّزت نصوصه بحسن الإلقاء ودقة التصوير وعذوبة المعنى، وقرأ في البداية قصيدة بعنوان ((سدرةُ النجوم)) التي امتلأت بالمشاهد العبقة والكلمات الحميمية المعبرة عما يدور في وجدانه للإمارات، ثم ألقى نصاً آخر بعنوان ((في ذكرى الشهيد)) الذي أفاض من خلاله عن جملة من خواطره وأفكاره التأملية المتدفقة، وهو يزيح وشاح الذكرى بكل تداعياته ليستحضر الشهيد.
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