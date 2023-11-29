«نجم» المغامر يعود ليبني عالم الاستدامة وينشر المحبة

يعود ((نجم)) المغامر، وهو طائر حمام راعبي، في فيلم جديد، بتوقيع حنان غيث المنتجة والمؤلفة وكاتبة السيناريو الإماراتية، التي تقدم عرضاً كرتونياً، بوظائف وطنية وتعليمية وترفيهية، موجهة للأطفال، تم إنتاجه، كما أكدت غيث لـ((البيان))، بالتعاون مع وزارة الثقافة.

والمعروف أن ((نجم)) هو الطائر المحلي، والذي أطل سابقاً في فيلم وطني في عام 2021، يأخذ على عاتقه في ظهوره هذا العام، الارتحال بجمهوره في عوالم مغامرة خيالية جوهرها وعنوانها تكريس قيم وثقافة الاستدامة.

وفي الفيلم الجديد اعتمدت المخرجة على تقنية وأسلوب الأفلام الصامتة، حرصاً على تحقيق أكبر قدر من التركيز على قوة القصة والسيناريو والمحتوى البصري، وصولاً إلى المضمون ورسالة الفيلم، لما لهذا النوع من الفن من قوة للوصول لجمهور وشريحة أكبر ومن كافة الجنسيات واللغات. عنوان الفيلم الجديد هو ((نجم في عالم الاستدامة))، وينتمي إلى فئة أفلام الرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد، وفي سياق الأسلوب الصامت، يحلق الفيلم في عوالم الخيال، والمغامرة والتعليم والترفيه.

ويذكر أن سلسلة أفلام الطائر المغامر صنعت لنفسها هوية خاصة، تستثمر الخيالي في التحرك أماماً إلى المستقبل بكل ما فيه من تقنيات وتكنولوجيا وذكاء اصطناعي وروبوتات، كما يلتفت إلى الماضي وصفحات التاريخ ليكشف عن كنوز تراثية ومعرفية وأسطورية. وذلك في سياق معادلة تسعى إلى صنع عالم الطائر نجم الذي يتناغم فيه الماضي العريق، مع سحر التكنولوجيا، مع لمحة من المرح الذي لا ينتهي.

تقوم فكرة فيلم ((نجم في عالم الاستدامة)) على حكاية نجم، طائر الراعبي الصغير، والمغامر، الذي يعيش في متحف قديم في الإمارات، ويكتشف الأشياء بفضوله. وبينما يقرأ كتاباً عن الفضاء، لأصدقائه الحيوانات المهددة بالانقراض، تصله هدية بواسطة روبوت على شكل حشرة يعسوب. الهدية عبارة عن سلة من القش وبداخلها مفاجأة. يجد نجم بداخلها حقيبة مصنوعة من القماش، ولوحاً شمسياً صغيراً، وبذرة قمح سحرية.

يرمي نجم اللوح الشمسي غير مكترث به، فهو لا يعرف أهميته. ثم يضع الحقيبة القماشية على ظهره، ويهم بأكل البذرة. وفي التو، تتفاعل خلايا اللوح الشمسي مع أشعة الشمس فتمدها بالطاقة. فجأة تتحرك لعبة قطار كهربائي، بعد أن ثبت عليها اللوح الشمسي. يبدأ نجم مغامرة في المتحف، مروراً بتحف وألعاب تشبه معالم المشاريع المستدامة في دولة الإمارات. وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومدينة مصدر، ومتحف الاتحاد، وأشجار النخيل.

وتنتهي به الرحلة بالسقوط على كاجوجة قديمة. وبمجرد أن يتعلق بخيطها الأخضر والذي يرمز لألوان علم الإمارات والخضرة والازدهار، والاستدامة، تدور الكاجوجة السحرية وتسافر بنجم لعالم مستدام خيالي، مليء بالبحيرات الكريستالية، وأشجار القرم وطيور الفلامينغو. ويبحر نجم مثل الأجداد في قاربه المستدام، المصنوع من قشر جوزة، وورقة شجرة ومعه ألعابه المفضلة، السلحفاة والفلامينغو. وخلال الرحلة يبرز في سماء العالم المستدام، هولوغرام، يجسد شخصية مؤسس الدولة، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو يلقي موعظة ونصيحة عن الزراعة وقيمة الاهتمام بالأرض.

وحينها يلتقي نجم بروبوت آخر، وهو أصيص إلكتروني ذكي. فيقوم بزرع بذرة القمح العجيبة فيه، فتنبت الأرض وتزهر بمحاصيل القمح. ويحمل الفيلم في مضمونه رموزا ودلالات ورسائل تؤكد على التواصل والقوة والمحبة. وكذلك إعلاء قيم الوطنية والاستدامة والمعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتراث والعادات والتقاليد والتاريخ.