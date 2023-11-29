مكتبة محمد بن راشد.. تصميم مستدام ورسالة للأجيال القادمة

شكلت ((الاستدامة)) عنصراً محورياً في رؤية واستراتيجية مكتبة محمد بن راشد، منذ اللحظة الأولى لفكرة تأسيسها، لتكون اليوم نموذجاً متفرداً، يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وتترجم مكتبة محمد بن راشد، من خلال برنامج من الفعاليات المتميزة على مدار العام، قيم الاستدامة عبر نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتحفيز المشاركة في المبادرات المحلية والإقليمية والعالمية، التي تدعم حق التمتع ببيئة صحية وآمنة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسعى المكتبة لتعزيز الممارسات البيئية، من خلال تصميمها المستدام، بالإضافة إلى كنوزها المعرفية، حيث تحتوي على أكثر من 2000 كتاب مطبوع حول الاستدامة، و11.5 مليون مصدر ومورد إلكتروني يركز على هذا المجال.

وفي إطار مبادراتها لدعم الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة، تنظم مكتبة محمد بن راشد، بالتزامن مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، سلسلة من الفعاليات التي تسلط الضوء على الاستدامة، وتتضمن ورش عمل ونوادي القراءة، ومعرض كتاب بعنوان ((أفق الاستدامة.. عالم من المعرفة الخضراء)).

مبنى صديق للبيئة

صُمم مبنى مكتبة محمد بن راشد، ليتوافق مع الخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها إمارة دبي للتحول نحو الاستدامة، ويفي بالتزامات الحفاظ على البيئة، حيث يوفر حوالي 10 في المئة من طاقته بواسطة الألواح الشمسية الموجودة على سطحه، بالإضافة إلى تقليل استهلاك مياه الري بنسبة 50 في المئة، وإعادة استخدام المياه التي يتم جمعها من مكيفات الهواء لريّ المساحات الخضراء.