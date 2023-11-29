قمة المعرفة.. منصة عالمية ترسم مستقبل أفضل للبشرية

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيراً، فعاليات الدورة الثامنة من ((قمة المعرفة)) تحت شعار ((مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة))، التي أقيمت حضورياً في مركز دبي التجاري العالمي يومي 21 و22 نوفمبر الجاري وافتراضياً يوم 23 من الشهر نفسه.

وجمعت القمة تحت مظلتها أبرز قادة الفكر وواضعي السياسات وصناع القرار والخبراء والباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال، وتناولوا خلالها أبرز الرؤى والأفكار حول مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((تثبت قمة المعرفة عاماً بعد عام تقدماً لافتاً في رسم المستقبل بالوعي والمعرفة والابتكار، وتعكس التزام دولة الإمارات ببناء مجتمعات المعرفة، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال المعرفة)).

وأضاف: ((تمثل القمة منصة لربط الأفكار بالأفعال، وتحفيز التغيير الثوري من خلال الاستفادة القصوى من الدور المحوري للمعرفة في دفع أفق الحلول الرقمية والخضراء، حيث ناقشت القمة هذا العام عدداً من القضايا الحاسمة التي تواجه مجتمعاتنا)).

كما أعلنت ((مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة)) و((برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)) خلال فعاليات اليوم الثاني للقمّة عن نتائج ((مؤشر المعرفة العالمي)) لعام 2023، وذلك في جلسة نقاشية حملت عنوان ((بناء مدن المعرفة معاً: شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة نحو الثورة الصناعية الخامسة))، والتي تناولت العديد من المحاور أبرزها دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في تعزيز مدن واقتصاد المعرفة، والنتائج والرؤى الرئيسية لمؤشر المعرفة العالمي 2023، وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة لبناء مدن معرفة مستدامة وعادلة، ومستقبل الشراكة بين البرنامج والمؤسسة وأثر ذلك في تطوير مدن المعرفة.