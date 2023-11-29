فيلم «رحلة» مغامرات في قالب كوميدي شيق

رحلة شيقة مملوءة بالمغامرات، يقدمها فيلم ((رحلة))، في موسم الأعياد المقبل، فتنطلق عروض الفيلم في فوكس سينما بدبي والإمارات عموماً، ليسافر بالجمهور في عالم متعة فريدة، عبر القالب الكوميدي الجديد المملوء بالحركة، وسيتم أيضاً عرض الفيلم بنسخة مدبلَجة إلى العربية يتم تقديمها باللهجة المصرية المتميّزة.

يحكي فيلم ((رحلة)) قصّة عائلة البط مالرد التي تعيش حياة روتينية هادئة، وبينما يكون الأب ماك مقتنعاً بضرورة إبقاء عائلته آمنة دائماً في بركتها في نيو إنغلاند، فإن الأم بام تتمتّع بالحماس والرغبة في تغيير هذا الواقع وتشجيع أولادهما – المراهق داكس والابنة غوين – على الخروج ورؤية العالم الواسع.

وبعد أن تحطّ عائلة بط مهاجِرة في بركتهم فترة وجيزة وتخبرهم قصصاً مشوّقة عن أماكن بعيدة، تتمكّن بام من إقناع زوجها ماك بالانطلاق في رحلة عائلية عبر مدينة نيويورك باتجاه جامايكا الاستوائية.

ويرتكز فيلم رحلة على سيناريو مايك وايت الفائز بجائزة إيمي ومؤلِّف مسلسل The White Lotus، وهو يضم مجموعة من النجوم الكوميديين وعلى رأسهم كومايل نانجياني المرشَّح لجائزتَي الأوسكار وإيمي (أفلام The Big Sick، Eternals) بدور الأب ماك مالرد القلق؛ والنجمة إليزابيث بانكس المرشَّحة لجائزة إيمي بدور الأم بام.