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«أيام الشندغة» تنبض بجماليات الحرف التقليدية

11/29/2023 7:27:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحتضن فعاليات مهرجان ((أيام الشندغة))، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) في حي الشندغة التاريخي بدبي ويستمر حتى 3 ديسمبر المقبل، مجموعة من الحرف التقليدية الإماراتية المتنوعة والورش التفاعلية لتعليم هذه الحرف التي تتوارثها الأجيال، وتعتمد على استخدام أدوات من البيئة المحلية.

((البيان)) التقت شيخة سلمان دريب، مشرفة مركز تراث للحرف التقليدية، فتحدثت عن أجمل الحرف التي تخص المرأة فقالت: التلي حرفة يدوية تقليدية للمرأة الإماراتية وتقوم بتزيين ملابسها الخاصة عند الصدر والرقبة والرسغين، وهي أحد مكونات التراث الثقافي في دولة الإمارات، إضافة إلى تطريز السراويل ((البادلة))، وهي من عناصر الزينة في ملابس المرأة الإماراتية، ونحاول المحافظة عليها عن طريق تعليم الأجيال الحالية عبر إنشاء المراكز التراثية لتعليم الأجيال القادمة.

((البراقع))

وفي السياق نفسه، حدثتنا عن صناعة البراقع وكيفية المحافظة عليها فقالت: نسهم في نقل التراث المحلي مثل ((البراقع)) عن طريق المشاركة في الحفلات والمناسبات الوطنية والمدارس وننقل كيفية لباس البرقع الإماراتي والحفاظ على العادات والتقاليد، إضافة إلى الشرح عن كيفية ارتداء البرقع وتقديم ورش عمل تقليدية وتطويرية وعمل مجسم لمعرفة أنواع البرقع في الإمارات السبع، كما نقدم للأطفال الورق على شكل برقع ويقومون بالتلوين ويعد كل ذلك أنشطة للمحافظة على الأدوات والزينة.

إقبال

وتؤكد شيخة سلمان دريب أن هناك إقبالاً من الجيل الحالي على تعلم السفافة، وهي حرفة يدوية تقليدية يعود تاريخها إلى شبه الجزيرة العربية وقد انتشرت في دولة الإمارات وخصوصاً في المناطق الشمالية التي ازدهرت فيها زراعة النخيل، والمواد المستخدمة لحرفة السفافة خوص أبيض، وخوص مصبوغ، وطاسة ماء، وإبرة، وخيط بلاستيك.

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