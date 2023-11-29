«دبي للثقافة» تحتفي بقصة الاتحاد وتسرد حكايات إنجاز الوطن

تجارب ثقافية استثنائية وعروض فنية وترفيهية مستلهمة من التراث المحلي، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) لزوار أصولها والمواقع التابعة لها، احتفالاً بـ((عيد الاتحاد الـ52))، وذلك في الفترة من 2 وحتى 4 ديسمبر المقبل، ويأتي ذلك جزءاً من مسؤولياتها الهادفة إلى تعزيز حضور التراث وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس أبناء المجتمع.

وعبر سلسلة الاحتفالات التي تنظمها الهيئة في متحف الاتحاد ومكتبة الصفا للفنون والتصميم، ومتحف الشندغة وحي الفهيدي التاريخي وقرية حتا التراثية، تسرد ((دبي للثقافة)) حكايات الوطن وقصة الاتحاد الملهمة والعمل الجماعي وتبرز إبداعات أبناء الإمارات، وتسلط الضوء على تفصيلات الثقافة المحلية، وترسم عبرها صوراً جميلة عن المجتمع وعاداته وتقاليده، وما تمتاز به الدولة من تنوع ثقافي.

متحف الاتحاد

وعلى مدار ثلاثة أيام، سيتزين متحف الاتحاد بألوان العلم الإماراتي، وسيفتح أروقته الداخلية وساحاته الخارجية أمام فئات المجتمع كافة ليعيشوا لحظة إعلان الاتحاد قبل 52 عاماً بالتفاعل مع مجموعة من المحطات المبتكرة التي تقدم تشكيلة من التجارب الثقافية المستلهمة من إمارات الدولة، والبداية ستكون من محطة ((لوحة الرسم الديناميكي))، فيمكنهم فيها التعبير عن إبداعاتهم ومواهبهم المختلفة عبر تجسيد أفق دبي الساحر وإبراز ما تمتاز به الإمارة من مشهد معماري لافت، بينما تمثل محطة ((عالم الروائح)) تكريماً لإمارة الشارقة، وفيها سيتمكن الزوار من تجربة تشكيلة من العطور المستلهمة من التنوع الثقافي للدولة، بينما تبرز محطة ((فن الرواح)) أصالة تراث إمارة رأس الخيمة وما تتميز به من فنون شعبية.

وسيكون زوار محطة ((حياكة الأحلام)) على موعد مع تجربة نسيج السدو التي تعرف بها أسواق إمارة الفجيرة، فيما تبرز محطة ((الرسم على الحجارة)) جمال الطبيعة التي تمتاز بها إمارة عجمان، وتمنح محطة ((الصقارة)) الصغار الفرصة للاحتفاء بطائر الصقر وما يرتبط به من قيم نبيلة وصفات أصيلة ومكانة خاصة في الثقافة والتراث المحلي، ويهدف ركن ((بناء نماذج من ورق المانجروف)) إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأطفال.

وفي الوقت نفسه، سيتمكن زوار متحف الاتحاد من استكشاف تفصيلات العمل التركيبي ((الرمال البارامترية)) (PARAMETRIC DUNES) المستلهم من روائع الصحراء الطبيعية في الإمارات، وكذلك عمل ((الصقور المحلقة)) الذي يجسد رمز القوة والشجاعة في الثقافة المحلية، في وقت سيشهد فيه المتحف أيضاً عروض المأكولات الإماراتية التقليدية، إلى جانب عروض فنية ورقصات شعبية تقدمها فرق متخصصة في الحربية والعيالة وعزف الربابة، وغيرها.

مكتبة الصفا

واحتفاءً بـ((عيد الاتحاد الـ52)) للدولة، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 3 ديسمبر المقبل، فعاليات متنوعة تضيء على تفصيلات الثقافة الإماراتية وبعض الحرف اليدوية، إلى جانب عروض المأكولات الإماراتية التقليدية، ونقش الحناء، والدكان الشعبي، وتخصص المكتبة ركناً للسوق الذي يتيح لبعض العلامات التجارية المحلية عرض العديد من المنتجات المستلهمة من التراث المحلي، فتتيح مريم العبيدلي عبر متجرها فرصة استكشاف جوهر الثقافة الإماراتية عبر ملصقات فريدة وحقائب اليد، بينما تقدم ((تبرا)) تشكيلة متنوعة من الإكسسوارات، وتعرض ((ستيشن آرت)) مجموعة مختارة من العباءات والفساتين، ويقدم مقهى بيلوتون خيارات متنوعة من الوجبات الصحية والقهوة.

وسيفتح حي الفهيدي التاريخي وكذلك قرية حتا التراثية أبوابهما أمام الزوار للاستمتاع بمجموعة من العروض الفنية التي تقدمها فرق الحربية الشعبية، أما متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، فسيجمع في ((عيد الاتحاد)) أفراد العائلة معاً ليأخذهم في مسارات خاصة يسيرون فيها على دروب الأجداد، ويتوقفون فيها عند محطات إبداعية عديدة تفيض بحب الوطن، ويتعرفون فيها إلى تفصيلات وجمال التراث البحري المحلي وتأثيره في الحياة الاجتماعية في دبي، وذلك عبر تشكيلة متنوعة من الفعاليات والعروض الفنية والتراثية، وورش العمل التفاعلية التي تستكشف علاقة سكان الإمارة بالبحر، وطبيعة الحرف اليدوية المرتبطة به، فيتعرفون إلى طرائق صناعة السفن التقليدية والأشرعة والحبال، وصنع القرقور وشباك الصيد وفلق المحار، واكتشاف أسرار صنع الدخون والحناء، وغيرها.