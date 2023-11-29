عواقب التغير المناخي وعلاقة البشر بالطبيعة موضوعات أبرز الإصدارات العالمية

نشرت صحيفة ((فايننشال تايمز)) البريطانية قائمة بأهم الكتب المختصة بالبيئة والصادرة في يناير حتى مايو الماضيين، والتي تضمنت قضايا التغير المناخي والحضارات وزوالها، وعلاقة البشر بالحيوانات وما ينتظر النباتات من تهديد وغيره، ومنها:

رواية ((الطوفان)) للكاتب ستيفن مارلي والصادرة في يناير: ملحمة أمريكية ترسم مستقبلاً يقترب من الانهيار وتضامناً ناشئاً، وتلوح في الأفق أزمة بيئية وتكافح شخصيات الكتاب مع أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ناجمة عن الفوضى المناخية المتسارعة التي تبدو حقيقية للغاية.

تطور الحضارات

كتاب ((تحول الأرض: تاريخ لم يسرد)) الصادر في مارس للمؤرخ بيتر فرانكوبان، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً ((طرق الحرير))، يسرد كيف شكل المناخ المتغير تطور الحضارات وزوالها عبر الزمن، وكيف شكل العالم الطبيعي تاريخ البشرية مما بعد الانفجار الكبير وحتى اليوم، وكيف أن للجهود المبذولة لفهم الطقس والتلاعب به تاريخاً طويلاً وعميقاً وكلها تقدم دروساً في مواجهة مستقبل محفوف بالأخطار.

رواية ((الأوركيد الخارجة عن القانون)) الصادر في مايو: في مهمة لإنقاذ أندر الزهور في بريطانيا للكاتب بن جايكوب، عن قصة رجل يعمل محاضراً جامعياً في النهار ولكنه يغير ليلاً لإنقاذ أندر النباتات في بريطانيا، قضى سنوات في السفر إلى الغابات النائية لرؤية نبات السحلبية في البرية، ولكنها اليوم على طريق الانقراض، فيقرر التحرك لإنقاذها محولاً مطبخه إلى مختبر وثلاجته إلى مخزن وفناء منزله إلى بستان، ما يضعه في مواجهة القانون، الكتاب مذكرات وتاريخ طبيعي ودعوة للتحرك فكيف يتم إنقاذ العالم نبتة تلو أخرى، وكيف يمكن لرجل واحد أن يحدث فرقاً.

((بوحشية: تاريخ جديد لنا وللحيوانات)) للكاتبة كيجي كارو والصادر في أبريل قصة أخرى عن البشر والطبيعة يروي علاقتنا بالحيوانات التي شكلت حياتنا وأرضنا وحضارتنا وسوف تشكل مستقبلنا، ولم يكن هناك إلحاح أكثر من اليوم لفهم هذه العلاقة التأسيسية. العلاقة بين البشر والحيوانات تنطوي على تناقض تعشقهم لدرجة أن بعضنا يصادق طيور اللقلق، ويطاردها ويقتلها.