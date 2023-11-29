رياضيون: إقالات المدربين الإماراتيين في الهواة تثير المخاوف

أبدى عدد من الرياضيين امتعاضهم لاتخاذ عدد من أندية الهواة قرار الاستغناء عن المدربين المواطنين بعد مرور 10 جولات فقط على انطلاقة مباريات دوري الدرجة الأولى للموسم الكروي الحالي 2023 -2024 بعد أن وصل مجموع المدربين الذين غادروا أنديتهم وتمت إقالتهم إلى 6 مدربين من أصل 11 مدرباً، ووصف بعضهم قرار إقالة المدربين بالمتسرع، والذي يجانبه الصواب ويتخطى المألوف في بعض الأحيان.

وغادر 6 مدربين كابينة التدريب بعد مرور 10 جولات فقط وهم: الدكتور عبدالله مسفر (الظفرة)، محمد الحوسني (الفجيرة) وحسن العبدولي مدرب (دبا الفجيرة) ومعتز عبدالله مدرب (الرمس) ومحمد إسماعيل مدرب (الحمرية) وعبدالغني المهري مدرب (مصفوت) مع استمرار 5 مدربين وهم: عيد باروت (الجزيرة الحمراء)، بدر طبيب (التعاون)، جمال الحساني (الذيد)، محمد البلوشي (سيتي) محمد العجماني غلف يونايتد.

شرط جزائي

وذكر فهد بن عبود الدبل مدرب رديف خورفكان والمدرب السابق لفريق مسافي أن هناك عدم رضى من قبل مجالس إدارات الأندية على النتائج ودائماً ما يكون المدرب هو الضحية في هذه الحالة، وأعتقد أن بعض القرارات ربما تحتاج إلى تأنٍّ قبل اتخاذها، لافتاً إلى أن الإدارات تعلق أخطاءها وأخطاء الفريق على الجهاز الفني، ولذلك يكون قرار إقالته من أسهل القرارات التي يتم اتخاذها، وقال عدم وجود شرط جزائي بين الإدارة والمدرب يعجل بالاستغناء عنه ليتم استبعاده من كابينة التدريب بكل سهولة، وأشار إلى أن المدرب المواطن لا يجد المساندة وحتى راتبه قليل جداً مقارنة بما يتم إعطاؤه للمدربين الأجانب، داعياً المدربين إلى ضرورة تفعيل بند الشرط الجزائي أولاً مع الإدارات لكي يضمن المدرب حقوقه بعد قرار الاستغناء عنه.

صبر وتريث

بدوره جدد عبدالعزيز منقوش نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، دعوته مطالباً بضرورة الصبر والتريث فيما يتعلق بوضعية الأجهزة الفنية، مشيراً إلى أن بعض القرارات يجب أن تأخذ أكبر وقت من التمحيص والتفكير وفي اعتقادي أن تجديد الثقة في الجهاز الفني عقب كل مباراة يحدث نوعاً من الاستقرار والانسجام بين المدرب واللاعبين.

أدوات وإمكانات

وكان الكابتن محمد مطر غراب، المحلل الفني المعروف، قد صرح من قبل أيام لـ((البيان)) عن ظاهرة الاستغناء عن المدربين التي طالت أندية الهواة والمحترفين على حد سواء، مشيراً إلى أنها تعتبر طبيعية وغير مستغربة و فرضتها الظروف الراهنة والواقع، فضلاً عن النتائج المترتبة على ذلك، لافتاً إلى أن المدرب دائماً ما يكون الضحية ويصبح المسؤول الأول عن تدهور وتراجع النتائج، مشيراً إلى أن كل الأندية تلعب من أجل أن تكسب، ولكن إذا لم تتوافر الإمكانات والأدوات كيف تأتي النتائج المنتظرة.

ميزان العقل

من جانبه قال حميد سالمين، مدير فريق الفجيرة: مدربونا المواطنون لا غبار عليهم ويعتبرون من أفضل المدربين في الساحة، لكن ربما تأتي النتائج مخالفة لما كان يتوقعه مجلس الإدارة أو الجمهور وفي هذه الحالة يرمى اللوم على المدرب المغلوب على أمره، مشيراً إلى أن الأمور يجب أن تقاس بميزان العقل خصوصاً في مسألة اتخاذ قرار الإقالة، والذي يجب أن يكون ضمن آخر اهتمامات إدارات الأندية وليس في مقدمتها.

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