نادي الإمارات يجدد الثقة بالجهاز الفني لـ«الصقور»

جدد مجلس إدارة نادي الإمارات، الثقة بالجهاز الفني لـ((الصقور)) بقيادة الأسباني لويس بلاناغوما، وأكد تقديم الدعم المعنوي له في بقية مشوار الموسم، مع توفير الاحتياجات كافة من أجل العودة إلى سكة الانتصارات في بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

جاء ذلك بعد نزيف النقاط الذي عانه الفريق في 4 مباريات سابقة ليتراجع من المركز السابع إلى الثالث عشر.

تأكيد

وأكد يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة في لقاء مشترك مع الجهاز الفني واللاعبين، ثقته التامة بالطرفين، وطالب بمضاعفة الجهد في المرحلة المقبلة حتى يعود الفريق إلى الانتصارات، وقال: لدينا ثقة تامة بالجهاز الفني واللاعبين وبالقدرات التي يتمتعون بها وندرك أن الجميع لديه أفضل من الذي قدموه في الفترة السابقة ونأمل أن يتطور الأداء وأن يأتي يما يتناسب مع اسم ومكانة النادي عبر تحقيق النتائج الإيجابية .

وقال يوسف البطران إن إدارة النادي على أتم الاستعداد لتوفير المتطلبات وعوامل النجاح كافة والقيام بعملها على الوجه الأكمل للمساعدة على إيقاف النتائج السلبية، وأضاف: ننتظر من اللاعبين مستوى أكثر تميزاً .

وثمن فراس صالح قائد الصقور، الدعم من إدارة النادي، وقال إن اللقاء المشترك يمنح كل لاعب دافعاً معنوياً كبيراً.

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