حسن العبدولي لـ «البيان»: المدربون ضحايا الضغط على الإدارات

أكد المدرب الوطني المتميز حسن العبدولي أن تعرض إدارات الأندية سواء في المحترفين أم الهواة للعديد من الضغوط سواء من جماهيرها أم نتائج فرقهم وراء تعدد حالات تغيير المدربين، فهناك مدرب يبني للمستقبل، وآخر يسعى لتحقيق طموحات ناديه، وتختلف توجهات الإدارات بسبب النتائج، لذلك تنتظر أي كبوة حتى لو كانت عابرة بحكم قوة المنافسة، وتقوم باستبدال المدرب، وأحياناً يأتي الاستبدال في صالح الطرفين، ولكن بشكل يؤدي إلى عدم الاستقرار في منظومة العمل وأعتقد أننا شهدنا كثيراً من الفرق تقع ضحية عدم الاستقرار الفني.

وأضاف حسن العبدولي قائلاً: شخصياً أرى أن هناك نوعاً من الاستعجال في قرار الاستبدال في العديد من الحالات، وكم كنت حزيناً على قرار نادي الظفرة بفك الارتباط مع المدرب القدير عبدالله مسفر صاحب الخبرة الكبيرة، خصوصاً وأن الفريق في صلب المنافسة، والدوري لا يزال طويلاً ويمكن أن يشهد العديد من الأحداث والتقلبات، والأمر نفسه تكرر معي شخصياً حيث قدم فريقي نتائج جيدة وسجلنا 9 أهداف وعلينا هدفين فقط من كرات ثابتة والخسارة في مباراة أمر وارد في المسابقة، خصوصاً مع تطورها بشكل كبير في السنوات الأخيرة وأصبحنا نشاهد أداءً قوياً ومستويات متميزة من الفرق التي اكتسبت خبرة كبيرة من تجاربها.

4 مرشحين

وقال حسن العبدولي من خلال خبرتي بدوري الدرجة الأولى (الهواة) أستطيع القول إن هناك أربعة فرق مرشحة للتأهل لعالم المحترفين الموسم المقبل، وهي دبا الفجيرة صاحب الحظوظ الأوفر، والظفرة ودبا الحصن والعروبة، وهذه الفرق تقدم مستويات طيبة للآن، وتعتبر الأفضل في المسابقة.

وعن رأيه في دوري أدنوك للمحترفين قال حسن العبدولي: تطور مستواه خلال الموسم الحالي كثيراً وأصبح أداء معظم الفرق ممتعاً، باستثناء 3 أو 4 فرق تدفع ثمن عدم استقرارها الفني، ويعتبر الوصل صاحب الأداء القوي في الدوري بما يملكه من إمكانات، وفي اعتقادي أن ((دكة الاحتياط)) هي سر الوصل هذا الموسم، بعد أن تطورت كثيراً، ولأول مرة نرى كايو وعلي سالمين وحسن إبراهيم على سبيل المثال احتياط، ويعجبني الفلسفة التي يدير بها المدرب العمل، لذلك يعتبر الوصل من أقوى المرشحين لنيل الدرع هذا الموسم.

عائدون

وفيما يتعلق بمنافسي الوصل قال حسن العبدولي، يعتبر العين من أقوى منافسيه، خصوصاً بعد تبديل مدربه، صحيح المدرب الجديد لا يزال يمر بمرحلة تجارب مع اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في المرحلة المقبلة، ولكن الفريق ينافس بقوة وقادر على مزاحمة الوصل للصدارة، أما شباب الأهلي فهو فريق جيد ومنافس قوي، وأرى أنه يفتقد اللاعبين الأجانب ((السوبر)) وبعض المراكز المؤثرة، والمدرب يلعب وفق قدرات وظروف فريقه، أما الشارقة فيمر بحالة تراجع أراها طبيعية لتعدد مشاركات الفريق في البطولات، والفريق يملك كل مقومات العودة والمنافسة بقوة خلال المرحلة المقبلة.

تراجع

وأشار حسن العبدولي إلى أنه كان يتوقع مستوى أفضل هذا الموسم لفريق كلباء بعد الأداء المتميز للغاية الذي قدمه الفريق الموسم الماضي، ولكن تراجع أداء الفريق بعض الشيء، كما توقع تراجع أداء عجمان بعد التغيرات التي حدثت بالفريق من الاستغناء عن بعض اللاعبين وتراجع أداء البعض الآخر وابتعاد المدرب، وهم الذين شكلوا قوة الفريق الموسم الماضي، ويمكن للفرق العودة في حال تم الاستعانة ببعض اللاعبين الذين يمكن أن يكونوا إضافة في المرحلة المقبلة.

القيد الشتوي

ويرى حسن العبدولي أن القيد الشتوي المقبل، ربما يساهم في إعادة ترتيب أوراق بعض الفرق لو أحسنت الاختيار، فهناك فرق في حاجة إلي تعزيز صفوفها بلاعبين قادرين على صنع الفارق، فهل تنجح الأندية في هذا التحدي وتعثر على غايتها من لاعبين متميزين هذا هو السؤال.

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