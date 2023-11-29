سليمان بن دابل: البطائح لن يغتر بالمركز السابع

أكد سليمان بن دابل النقبي نائب رئيس شركة كرة القدم في نادي البطائح، أن فريقه لن يغتر باحتلال المركز السابع حالياً في دوري أدنوك للمحترفين بعد التعادل الأخير أمام الشارقة، وقال لـ((البيان)): إن ((الراقي)) يتطلع إلى تقديم أفضل النتائج في الجولات المقبلة بما يسهم في تحسين مركزهم في جدول الترتيب بعد حصد 12 نقطة في 8 جولات، مشيراً إلى أن مشوار الدوري ما زال طويلاً وسيواصلون العمل والاجتهاد للظهور بأفضل صورة تلبي طموحاتهم وآمالهم في الفترة المقبلة.

وأضاف النقبي: تنتظرنا مباراة في غاية الصعوبة أمام المتصدر الوصل في الجولة التاسعة للدوري ، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها ((الإمبراطور)) .

مستوى مميز

وأشار بن دابل إلى أن البطائح قدم مستوى مميزاً في المباراة الماضية أمام فريق بطل بحجم الشارقة يعرف طريق العودة جيداً في المباريات حتى لو كان متأخراً بأكثر من هدف، وكان البطائح قادراً على الخروج من المواجهة بانتصار ثمين لولا بعض الأخطاء البسيطة التي أثرت سلباً على النتيجة، مبدياً في الوقت نفسه رضاه عن الخروج بنتيجة إيجابية وهي التعادل. ولفت بن دابل إلى أن البيئة الإيجابية والمثالية في أسرة البطائح انعكست بصورة إيجابية على الفريق الأول للكرة الذي حقق نتائج إيجابية في الفترة الماضية.

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