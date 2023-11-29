سليمان بن دابل: البطائح لن يغتر بالمركز السابع

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سليمان بن دابل النقبي نائب رئيس شركة كرة القدم في نادي البطائح، أن فريقه لن يغتر باحتلال المركز السابع حالياً في دوري أدنوك للمحترفين بعد التعادل الأخير أمام الشارقة، وقال لـ((البيان)): إن ((الراقي)) يتطلع إلى تقديم أفضل النتائج في الجولات المقبلة بما يسهم في تحسين مركزهم في جدول الترتيب بعد حصد 12 نقطة في 8 جولات، مشيراً إلى أن مشوار الدوري ما زال طويلاً وسيواصلون العمل والاجتهاد للظهور بأفضل صورة تلبي طموحاتهم وآمالهم في الفترة المقبلة.
وأضاف النقبي: تنتظرنا مباراة في غاية الصعوبة أمام المتصدر الوصل في الجولة التاسعة للدوري ، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها ((الإمبراطور)) .
مستوى مميز
وأشار بن دابل إلى أن البطائح قدم مستوى مميزاً في المباراة الماضية أمام فريق بطل بحجم الشارقة يعرف طريق العودة جيداً في المباريات حتى لو كان متأخراً بأكثر من هدف، وكان البطائح قادراً على الخروج من المواجهة بانتصار ثمين لولا بعض الأخطاء البسيطة التي أثرت سلباً على النتيجة، مبدياً في الوقت نفسه رضاه عن الخروج بنتيجة إيجابية وهي التعادل. ولفت بن دابل إلى أن البيئة الإيجابية والمثالية في أسرة البطائح انعكست بصورة إيجابية على الفريق الأول للكرة الذي حقق نتائج إيجابية في الفترة الماضية.
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