الوحدة يحتفي بمئوية «سمعة»

احتفلت إدارة نادي الوحدة بنجم وقائد العنابي إسماعيل مطر بمناسبة وصوله إلى 100 هدف في الدوري في رقم غير مسبوق يحققه ((الأسطورة)) بالتسجيل في 23 موسماً على التوالي معادلاً رقم أسطورة إيطاليا السابق فرانشيسكو توتي.

وأقامت إدارة النادي احتفالاً مبسطاً بـ((سمعة)) قبل بداية تدريبات الفريق مساء أول من أمس، في استاد آل نهيان وبحضور فارس مكتوم المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم وسعيد مبارك البلوشي عضو مجلس إدارة النادي، مدير العلاقات العامة، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول.

سعادة

وأهدى لاعبو الفريق مطر قميصاً خاصاً بالرقم 100 احتفالاً بالمئوية وسط سعادة ارتسمت على وجوه الجميع.

وسجل إسماعيل مطر هدفه الـ100 مع الوحدة في الدوري ليدخل القائمة في مباراة الوحدة والإمارات في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين بعد دخوله بديلاً في الشوط الثاني، وهو الهدف الأول له في الموسم الحالي، ولم يغب مطر عن التسجيل طوال 23 موسماً منذ بداية مشاركته مع الفريق الأول موسم 2002-2001.

ويستعد الوحدة لمواجهة النصر في ملعب الأخير في الجولة المقبلة غداً الجمعة، وسط معنويات عالية داخل أروقة الفريق بعد الفوز برباعية أول مرة هذا الموسم، والقفز إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، والعودة إلى سباق المنافسة.

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