«الغرامات المالية».. هدوء في دوري المحترفين

يشهد دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات في الموسم الجاري 2023 - 2024 هدوءاً محموداً في حجم ((الغرامات المالية)) الصادرة رسمياً من لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم، بحق الأندية المشاركة في البطولة، نتيجة سلوكيات أي من لاعبيها أو أعضاء أجهزتها الفنية والإدارية، أو جماهيرها، وهي الجزئية التي غالباً ما تشكل هاجساً إدارياً، وهماً مادياً يثقل كاهل ميزانيات تلك الأندية في نسخ سابقة من البطولة.

وبعد مضي 8 جولات من دوري أدنوك للمحترفين، تم تسجيل 3 حالات تم خلالها فرض غرامات مالية صدرت خلال الفترة من 18 أغسطس، موعد انطلاق الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، حتى نهاية مباريات الجولة الثامنة، ما يمثل مؤشراً على الالتزام والانضباط من جانب اللاعبين، والأجهزة الفنية والإدارية، وجماهير الأندية، بمعايير اللعب والتشجيع في ظل متطلبات الاحتراف في عالم الساحرة المستديرة.

49 ألفاً

توزعت الغرامات المالية الـ 3 البالغة 49 ألف درهم على لاعب فريق نادي خورفكان، مسعود سليمان، في 3 أكتوبر الماضي، بمبلغ قدره 10 آلاف درهم؛ لنزول اللاعب إلى أرض الملعب للاحتفال مع اللاعبين بعد طرده من المباراة، ونادي عجمان بفرض غرامة مالية في 10 أكتوبر الماضي بلغت 35 ألف درهم لحصول لاعبيه على 7 بطاقات في مباراة واحدة، ومدير فريق نادي الإمارات، هادف سيف الزعابي، في 3 أكتوبر الماضي، بتوجيه عقوبة لفت النظر، وتغريمه مبلغاً قدره 4 آلاف درهم للتذمر والاعتراض على قرارات الحكم.

أسباب محددة

بينما تم فرض غرامات مالية بحق لاعب وإداري ناديي خورفكان والإمارات، ونادي عجمان، لأسباب محددة تخص كل طرف، وحافظت فرق العين والشارقة والجزيرة والنصر وبني ياس والبطائح وحتا واتحاد كلباء وشباب الأهلي والوصل والوحدة على سجلها خالياً من أي غرامة مالية بحقها أو بحق أي من لاعبيها أو أعضاء أجهزتها الفنية والإدارية، وجماهيرها بعد مرور 8 جولات من دوري أدنوك للمحترفين.

مقارنة رقمية

بالمقارنة الرقمية بين حجم الغرامات المالية الصادرة في دوري الموسم الماضي 2022 - 2023، الذي انطلق في 2 سبتمبر 2022، حتى نهاية جولته الثامنة، يتبين أن حجم الغرامات المالية في دوري الموسم الجاري 2023 - 2024 أقل بكثير، حيث تم فرض ما مجموعه 49 ألف درهم فقط بعد مرور 8 جولات، بينما تم فرض ما مجموعه 155 ألف درهم بعد مضي 8 جولات من دوري الموسم الماضي.

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