انطلاق فعاليات النسخة 13 للملتقى العالمي للخيول العربية

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، شهد مقر فندق دوست ثاني بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة عشرة للملتقى العالمي لخيول السباق العربية، ضمن فعاليات ختام النسخة الخامسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ 52 لعيد الاتحاد.

وتصدرت الجلسة الأولى للملتقى والتي كان عنوانها ((تربية الخيول العربية)) والتحديات التي تواجه المربين وشهد جانباً منها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وتابع جانباً منها الشيخ حامد بن خادم، والعديد من المسؤولين، وبمشاركة 400 شخصية من مختلف أنحاء العالم في جميع التخصصات.

تحدث في الجلسة كل من خالد النابودة، د. ساندرا ويلشاير، رينيه لور كوش، ايمانويل سيز، بول باسكوين، وجان بيير دوروبي، ودار النقاش حول التحديات المشتركة التي تواجه المربين مثل أحوال المناخ والحرارة والملوحة واستيراد العلف، والتي أدارها ديريك تومسون بمشاركة نخبة من المربين.

رؤية

وأجمع المتحدثون أن توفير الأجواء المثالية، واستكشاف فرص زيادة التوليد، وتوفير العلف المليء بالفيتامينات، والبحوث لتطوير الأبحاث الحديثة لدراسة الخيول العربية الأصيلة، والانسجام بين هذه الأنظمة لتقديم حلول وخدمات جيدة.

وحول الأساليب الطبيعية ونقل الأجنة والتوليد الصناعي، تباينت آراء المتحدثين حول هذه الأساليب، وأوصوا بضرورة استخدام التقنية الحديثة مع حالة الأفراس الصحية، ومعرفة الثغرات وتصحيحها، ووضع رؤية واضحة لأفضل التقاطعات، واختيار الفرس للفحل المناسب وضخ دماء جديدة.

وأكد خالد النابودة أنه قام بإعداد كتاب باللغتين العربية والإنجليزية، حول المشكلات التي واجهها كمربي للخيول العربية الأصيلة خلال الـ 30 عاماً الماضية، وذلك لتستفيد منها الأجيال الجديدة من المربين.

الجلسة الثانية

وشهدت الجلسة الثانية من الملتقى العالمي والتي كانت بعنوان ((مستقبل رياضة سباقات الخيول العربية)) والتي أدارها كريم الطرهوني، نقاشاً مستفيضاً في التحديات التي تواجه نهضة الخيول العربية.

وشارك في النقاش المهندس علي الشيبه مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، وبيتر بوند رئيس الواهو، وسام شينسكي ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، وميلاني فانملبيرج من آفاك، وجيني هاينز المدير التنفيذي لمنظمة الخيول العربية في بريطانيا.

وتقدم علي الشيبه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعم وتوجيهات سموه، وقال: من الجانب الفني والرياضي نعمل مع شركائنا مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتطوير السباقات، وتقديم تجربة استثنائية للجمهور والملاك.

وأضاف علي الشيبه، وجود مضمارين رملي وعشبي في نادي أبوظبي يعتبر ميزة، وسيتم تطوير المضمار الرملي، وعمل تحسينات على المضمار العشبي، ونقوم بدورنا مع الشركاء الاستراتيجيين، وتعزيز ثقافة الدولة والمرافق، حيث يلعب هذا الدور حيزاً مهماً لاجتذاب السياح.

وخلص المتحدثون إلى أن نهضة سباقات الخيول العربية تحتاج إلى زيادة عدد السباقات بشكل كبير وزيادة الملاك والمنتجين، إلى جانب زيادة الجوائز والرعاة، والتركيز على زيادة الخيول وإحضارها من الخارج إن لزم الأمر للدول التي انحدر فيها الإنتاج، والتطلع للمضي قدماً.

الجلسة الثالثة

وكان محور الجلسة الثالثة ((الإعلام والعلاقات العامة))، واستعرضت الجلسة التركيز على تغطية سباقات الخيول العربية الأصيلة، مع تزايد الاهتمام بالتغطية الإعلامية أسوة بالخيول المهجنة الأصيلة، وأدار الجلسة توفيق بركة، بمشاركة نخبة من الإعلاميين المهتمين بصناعة الخيول العربية الأصيلة.

وتحدث خلال الجلسة كل من عبدالرزاق محمدي المعلق والمحلل في دبي ريسنج، وديبي بورت، ودينيس هيرست، وشاميلا هانلي، والصحافي رينولد فيلا، والإعلامي جاري كابويل.

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