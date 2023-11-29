طاقم تحكيم عماني يدير مباراة كأس السوبر الإماراتي البحريني لليد

(MENAFN
- Al-Bayan)
رشح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد الطاقم التحكيمي القاري العماني المكون من هشام الدغيشي وحسين الحسني لإدارة مباراة كأس السوبر الإماراتي - البحريني في نسختها السادسة والمقرر إقامتها على صالة نادي الشارقة في الخامسة من مساء السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 بين ناديي الشارقة الإماراتي والنجمة البحريني.
وجاء تأهل الفريقين إلى ((السوبر الإماراتي - البحريني)) في نسخة 2023، بتتويجهما بلقبي مسابقة السوبر المحلية في كل من الإمارات والبحرين، بعد أن حقق ((الملك)) لقبه للموسم الجديد منتصف سبتمبر الماضي بالفوز على شباب الأهلي بنتيجة (25 - 24)، قبل أن يتمكن النجمة من الفوز بالسوبر البحريني على حساب فريق نادي الشباب بواقع (23 - 21).
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