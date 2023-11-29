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طاقم تحكيم عماني يدير مباراة كأس السوبر الإماراتي البحريني لليد

11/29/2023 7:27:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد الطاقم التحكيمي القاري العماني المكون من هشام الدغيشي وحسين الحسني لإدارة مباراة كأس السوبر الإماراتي - البحريني في نسختها السادسة والمقرر إقامتها على صالة نادي الشارقة في الخامسة من مساء السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 بين ناديي الشارقة الإماراتي والنجمة البحريني.

وجاء تأهل الفريقين إلى ((السوبر الإماراتي - البحريني)) في نسخة 2023، بتتويجهما بلقبي مسابقة السوبر المحلية في كل من الإمارات والبحرين، بعد أن حقق ((الملك)) لقبه للموسم الجديد منتصف سبتمبر الماضي بالفوز على شباب الأهلي بنتيجة (25 - 24)، قبل أن يتمكن النجمة من الفوز بالسوبر البحريني على حساب فريق نادي الشباب بواقع (23 - 21).

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