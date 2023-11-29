«الوثبة» تحلّق بكأس الثنايا في جائزة زايد الكبرى للهجن

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات اليوم الخامس من جائزة زايد الكبرى للهجن لعام 2023 التي تقام في ميدان الهجن بالوثبة بأبوظبي، وتختتم فعالياتها غداً.

وشهدت منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل التي أقيمت، أمس، بالميدان الجنوبي، لمسافة 6 كلم، تألق شعار مانع علي حماد الشامسي الذي نجح في حصد رمزين من أصل 8 رموز لهذه السن، ونافس على أغلب الأشواط الرئيسية.

وكان أول رمز لشعار مانع علي حماد الشامسي من نصيب ((الوثبة)) التي نجحت في الفوز بكأس الثنايا الأبكار الرئيسي في الشوط المفتوح، بعد أن قدمت أداء مميزاً، وقطعت مسافة الشوط في 9:00:8 دقائق، متفوقة بفارق نحو ثانيتين عن ((أمل)) لحمد راشد غدير الكتبي التي جاءت في المركز الثاني، واحتلت المركز الثالث ((الداير)) محمد عتيق زيتون المهيري.

وفاز ((برزان)) لحمدان سعيد جابر الحربي بناموس الشوط الرئيس الثاني المخصص للثنايا الجعدان المفتوح، وأهدى مالكه رمز البندقية، والجائزة المالية المخصصة وقدرها مليون درهم، إذ تمكن من إنهاء الشوط في 9:04:7 دقائق، فيما جاء ((فواز)) لمانع علي حماد الشامسي ثانياً بتوقيت 9:07:1 دقيقة، وفي المركز الثالث ((مصيحان)) لمحمد سعيد الفلاحي.

أفضل توقيت

وأهدت ((العاصمة)) مالكها مانع علي حماد الشامي الرمز الثاني خلال منافسات الثنايا بعد أن عانقت الناموس وكأس الثنايا الأبكار المحليات محققة أفضل توقيت زمني في أشواط الرموز بـ 8:58:09 دقائق.

وشهد الشوط الرابع تألق شعار المضمر الشهير محمد عتيق بن زيتون المهيري الذي حصد ناموس الثنايا الجعدان في شوط المحليات عن طريق ((العابر)) الذي تمكن من السيطرة على مجريات السباق وعبر خط النهاية في المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 9:02:07 دقائق.

وفي أول أشواط الثنايا من فئة الإنتاج، كانت ((خصة)) لمحمد غريب راشد الكتبي على موعد مع الناموس، وانتزعت الكأس بتوقيت 9:08:02 دقائق، فيما أهدى ((مقفي)) مالكه محمد سهيل بن نخيرات العامري بندقية الجعدان المحليات الإنتاج في الشوط الرئيس السادس، ووصل إلى خط النهاية في زمن قدره 9:05:07 دقائق.

أما الشوط السابع المخصص للثنايا الأبكار المهجنات من فئة الإنتاج فكان من نصيب ((نوضا)) لمبارك سعيد سالم الزرعي، لتحصد الكأس مسجلة زمن قدره 9:04:04 دقائق، واختتم ((سطام)) لسالم سعيد منانه الكتبي أشواط الرموز بحصد شداد الثنايا الجعدان المهجنات الإنتاج، بعد أن قطع مسافة الشوط في 9:06:06 دقائق.

وتنتقل تحديات جائزة زايد الكبرى للهجن، اليوم، مع إقامة منافسات الكبار الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، وخصصت لها اللجنة المنظمة 22 شوطاً في الفترتين الصباحية والمسائية، حيث يحصل الفائزين بالأشواط على جوائز مالية، بينما سيكون الموعد مع الختام غداً بـ 8 رموز للحول والزمول أبرزها شوط السيف الأغلى في الجائزة.

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