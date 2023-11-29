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بيكر وغوتا يغيبان عن ليفربول بسبب الإصابة

11/29/2023 7:27:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، ثالث الدوري الانجليزي لكرة القدم، أمس، أن حارس مرمى فريقه الدولي البرازيلي أليسون بيكر، ومهاجمه الدولي البرتغالي ديوغو غوتا، سيغيبان عن الملاعب قرابة 5 مباريات مقبلة، بعد تعرضهما لإصابة عضلية في المباراة ضد مانشستر سيتي والتي انتهت بالتعادل 1-1، في الدوري الإنجليزي السبت الماضي.

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