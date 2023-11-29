بيكر وغوتا يغيبان عن ليفربول بسبب الإصابة

بيكر وغوتا يغيبان عن ليفربول بسبب الإصابة
التاريخ
11/29/2023 7:27:29 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، ثالث الدوري الانجليزي لكرة القدم، أمس، أن حارس مرمى فريقه الدولي البرازيلي أليسون بيكر، ومهاجمه الدولي البرتغالي ديوغو غوتا، سيغيبان عن الملاعب قرابة 5 مباريات مقبلة، بعد تعرضهما لإصابة عضلية في المباراة ضد مانشستر سيتي والتي انتهت بالتعادل 1-1، في الدوري الإنجليزي السبت الماضي.
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