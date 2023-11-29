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كريستيانو رونالدو.. طعم جديد لـ «ديربي» الهلال والنصر

11/29/2023 7:27:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يحتضن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض، غداً، ديربي العاصمة بين الهلال المتصدر والنصر جاره ومطارده المباشر في قمة المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، وتكتسي المباراة أهمية بالغة للفريقين المغردين خارج السرب والمبتعدين عن باقي الفرق،

حيث يتصدر الهلال برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط أمام النصر، فيما يملك الأهلي صاحب المركز الثالث 27 نقطة فقط، لكن بعيداً عن حسابات النقاط، يظل وجود الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بين صفوف ((العالمي))، هو الحدث الأبرز والذي سيجعل طعم الديربي هذه المرة غير كل المرات السابقة بين الكبيرين على مر التاريخ.

يتقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر لائحة الهدافين برصيد 15 هدفاً، كوكبة نجوم النصر إلى جانب مواطنه أوتافيو والبرازيليين تاليسكا وأليكس تيليس والسنغالي ساديو مانيه والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفــــــواري ســــــــــــيكو فوفانا إلى جانب عبد الإله العــــــمري وســــــلطان الغــــــــنام.

مثالية

ويعيش الفريقان وضعاً فنياً مثالياً، فالهلال لم يخسر في 21 مباراة متتالية في مختلف المسابقات، والنصر في 20 مباراة متتالية، ونجح كل منهما في بلوغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا عن جدارة وبصدارة مجموعته برصيد 13 نقطة.

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