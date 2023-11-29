كريستيانو رونالدو.. طعم جديد لـ «ديربي» الهلال والنصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
يحتضن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض، غداً، ديربي العاصمة بين الهلال المتصدر والنصر جاره ومطارده المباشر في قمة المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، وتكتسي المباراة أهمية بالغة للفريقين المغردين خارج السرب والمبتعدين عن باقي الفرق،
حيث يتصدر الهلال برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط أمام النصر، فيما يملك الأهلي صاحب المركز الثالث 27 نقطة فقط، لكن بعيداً عن حسابات النقاط، يظل وجود الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بين صفوف ((العالمي))، هو الحدث الأبرز والذي سيجعل طعم الديربي هذه المرة غير كل المرات السابقة بين الكبيرين على مر التاريخ.
يتقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر لائحة الهدافين برصيد 15 هدفاً، كوكبة نجوم النصر إلى جانب مواطنه أوتافيو والبرازيليين تاليسكا وأليكس تيليس والسنغالي ساديو مانيه والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفــــــواري ســــــــــــيكو فوفانا إلى جانب عبد الإله العــــــمري وســــــلطان الغــــــــنام.
مثالية
ويعيش الفريقان وضعاً فنياً مثالياً، فالهلال لم يخسر في 21 مباراة متتالية في مختلف المسابقات، والنصر في 20 مباراة متتالية، ونجح كل منهما في بلوغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا عن جدارة وبصدارة مجموعته برصيد 13 نقطة.
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