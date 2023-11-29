وطن من نور وعطاء

في كل مرة ينقلب هدوء العالم حولنا، تتبعثر التفاصيل ويفقد كل شيء توازنه، نحمد الله، ونطمئن، لأننا في وطن ثابت، متماسك، متوحد وحميم، كبيت العائلة الممتدة، وكخيمة القبيلة الشاسعة، وكسقف الحياة المترامية الجهات، وطن ولدنا معه، وكبرنا في ظل طمأنينته، لأنه كان يكبر معنا، ونحن نعبر من ضفة لأخرى أكثر اتساعاً وأماناً.

ويشاء الله، وحكمة المؤسسين والآباء الأوائل، أن ينتسب هذا الوطن اسماً وأساساً، ومعنى ومسيرة وتاريخاً، لكل معاني التوحد والتعاضد و((مثل النور قدوة للآخرين)) كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

تتعاقب الأجيال على الوطن، كما يتعاقب الأبناء والأحفاد في العائلة، يتوارثون التاريخ وكل الثوابت التي تجعلهم لا ينسون ولا يضلون، فالأوطان لا تبنى فقط ولكن تحرس وتحمى ويحافظ عليها، وهذا لا يكون إلا إذا كان الواقفون على كل حدودها وثغورها محصنين بأقوى الأسلحة، ولعل أول الأسلحة هو الولاء والانتماء، وأن الولاء لا يكون إلا لوطن نحبه ولا نرى له مثيلاً ولا بديلاً، وأن الانتماء لا يصح إلا إذا تشربنا كل ثوابته: كل عناصر ثقافته وتاريخه وقيمه وتقاليده وكل ما كان عليه الأسلاف والأجداد.

علموا أولادكم ما كان يحبه ويفعله زايد (طيب الله ذكره وثراه)، قولوا لهم كما أوصاكم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: هذا ما كان يحبه زايد، علموهم ما كان عليه أجدادهم، وكيف كافحت جداتهم، قولوا لهم: هكذا عاش السابقون من أجدادكم، وهكذا ولد وطنكم، هكذا كان وهكذا أصبح، هكذا بناه المؤسسون وتعبوا حتى وصلكم كمنارة من نور، لتحتفلوا وتحتفوا به، وتذودوا عنه، وتحملوه دائماً أمانة في أعناقكم، وتميمة محبة في قلوبكم، وتاج عز على رؤوسكم، وسجلاً من عطاء وخير ونماء تفاخرون به العالم، وترددوا كلما أشرق صبح ورفرف علم:

نفديك بالأرواح يا وطن.