جنوب غزة والمجهول

نترقب الذي سيحدث بعد الهدنة، ونتوقع الأسوأ، فالذي رأيناه في شهر ونصف الشهر شيء، والذي سنراه بعد الاستراحة شيء آخر، الأنياب برزت، والعيون جحظت، ووضعت الأيدي على الصدور.

إنهم يستعدون لاجتياح جنوب غزة بعد أن أكملوا مهمتهم في الشمال، فهم ديمقراطيون لا تفرقة لديهم بين فئة وفئة، ولا يميزون جهة عن جهة، تعلموا أن المساواة من أسس العدل، حتى في الظلم والموت والدمار، والعالم الحر ينتظر مع المنتظرين، وكبير ذلك العالم أرسل ثلاث طائرات شحن محملة بالأدوية والأغذية، مع مناشدة خجولة للمنتقمين يرجوهم بأن يكونوا في المرحلة الثانية أكثر رحمة، وأقل قسوة، وتجنب ضرب المدنيين والبنى التحتية، وأن يبذلوا جهدهم للحد من تهجير المدنيين من جنوب غزة!

إذا تكرر المشهد لن يجدي الرجاء والتوسل، ولن يخرج من مستنقع الدم هذا منتصر، ولكن هل سأل من غرتهم قوتهم أنفسهم في لحظة محاسبة النفس ((وماذا بعد الجنوب؟))، هناك حيث تكدس قرابة مليوني شخص لم يبق لهم ملاذ غير الصحراء ومن بعدها البحر!

إنهم يأخذون العالم نحو المجهول، والمجهول له وجوه عدة، أولها اتساع رقعة هذا ((النزاع المصطنع))، فكثير من الحروب بدأت بتهور يشبه تهور حماس عندما أتت فعلاً لا تملك القدرة على مواجهة توابعه، وكانت تعلم علم اليقين أن ردة الفعل ستكون أكثر تطرفاً، وأن الآلة العسكرية ستحصد أرواح الآلاف، وستشرد شعباً، فقد فعلها قبلهم ذلك الذي قتل ولي عهد النمسا، فأشعل حرباً عالمية لا سابقة لها، فاختفت بانتهاء تلك الحرب التي سميت بالأولى إمبراطوريات، وزالت من الوجود دول كبرى، وركب الغرور ((هتلر)) فقرر ضم جيرانه إلى ملكه، فأشعل الحرب العالمية الثانية، وذهب ضحية لها 60 مليون شخص، ومن ملك القوة اليوم إذا كان يعتقد أنه في ((نزهة)) فهو مخطئ، والرئيس الأمريكي بايدن إذا استمر عاجزاً عن وقف ((مذبحة غزة))، وتردد في وقف الانفلات قد يطاله ويطال مكانة بلاده ما سينتج عن استكمال اجتياح غزة.