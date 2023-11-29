العين والشارقة.. جولة للنسيان!

فجأة وبلا مقدمات مقبولة، يخسر الشارقة والعين معاً، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة في مجموعات دوري أبطال آسيا، ونقول فجأة، لأن كلاً منهما كان يمضي قدماً على رأس مجموعته بلا هزيمة، ولأن أحدهما وهو العين كان قد تأهل بالفعل للمراحل الحاسمة وبفارق كبير في النقاط بينه وبين الآخرين، وإذا كنا نلتمس له عذراً، إلى حد ما في أن يخسر بعد أن ضمن الصعود، لا سيما أنه لعب المباراة أمام ناساف الأوزبكي بفريق معظمه من الاحتياطيين، إذا كان هناك من يرى في ذلك عذراً للعين، فما هو عذر الشارقة الذي خسر بملعبه من السد القطري وفقد صدارته بل أصبح أمر تأهله محفوفاً بالمخاطر؟!

حقيقة الأمر إنها كانت جولة للنسيان، فالعين، ورغم أن مدربه اعتمد أسلوب مداورة اللاعبين وهذا طبيعي، نظراً لأنه للتو كان قد خرج من مباراة صعبة ومهمة أمام شباب الأهلي في الدوري المحلي قدم فيها عرضاً مدهشاً وفوزاً ملفتاً، إلا أن المدرب أخطأ عندما أظهر ثقة زائدة على الفريق المنافس، فإذا به يثأر من هزيمته الأولى ويفوز بنتيجة خسارته نفسها ويحرج العين عندما سجل في مرماه 3 أهداف بعد أن كان خاسراً بهدف، وبالطبع هذا لم يكن يليق بالعين، أحد المرشحين الأقوياء للذهاب بعيداً.

أما الشارقة الذي تراجع داخلياً وخارجياً، بصورة غير مقبولة ولا متوقعة، فليس أمامه الآن إلا الفوز على الفيصلي الأردني هناك، حيث أصبحت حسابات الصعود معقدة، بينه وبين باختاكور الذي قفز للصدارة، وبين السد القطري، الذي أحيا آماله بفوزه المستحق على الشارقة بملعبه.

آخر الكلام

أمام العين معارك كروية مقبلة بعد التأهل الجماعي للفرق السعودية، الهلال والاتحاد والنصر.

وعلى الشارقة أن يستعيد نفسه، فالفيصلي الأردني ليس هيناً رغم خروجه من المنافسة.