مجلة «الكواكب» المصرية

في يونيو من سنة 2022 قررت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر وقف إصدار مجلة ((الكواكب))، أشهر وأقدم المجلات الفنية في مصر والعالم العربي، ورقياً ودمجها في مجلة ((طبيبك الخاص)) ضمن مجلة ((حواء)) النسائية التي تصدر عن مؤسسة ((دار الهلال))، مع إنشاء موقع إلكتروني خاص لكل إصدار.

كان الخبر صادماً لكل أهل الفن ممن ظلت ((الكواكب)) منذ تأسيسها ناطقة بلسانهم ومصدراً موثوقاً به لأخبارهم على مدى السنوات التسعين من عمرها الورقي، فسارع عدد منهم إلى إصدار بيان إعادة النظر في القرار المذكور، عادّين أن إيقاف ((الكواكب)) إلغاء لاسم مجلة فنية عريقة كانت معبرة عن القوى الناعمة في مصر والعالم العربي، وأدت دوراً تنويراً في الحركة الثقافية والفنية العربية، وكان التبرير الذي قدمته الهيئة الوطنية للصحافة لاتخاذها ذلك القرار تعثر الصحافة الورقية، وارتفاع تكاليف الورق والطباعة وانحسار أعداد المشتركين.

والمعروف أن العدد الأول من ((الكواكب)) صدر في 28 مارس من سنة 1932، عن مؤسسة دار الهلال التي أسسها الصحافي والكاتب اللبناني جرجي زيدان، وبيعت وقتذاك بسعر 5 مليمات للنسخة الواحدة، وكان على غلافها صورة للمطربة نادرة، وكانت في بداياتها تنشر ملخصات لأفلام السينما المعروضة في دور العرض المصرية أو أخبار الأفلام الجاري تصويرها، وأحاديث ومقابلات مع النجوم، ومقالات لرجال السينما والفن، وذلك تحت إشراف إميل وشكري زيدان ولدي مؤسسها.

وجاء عددها الأول محتوياً على تقرير عن كواليس فيلم ((أولاد الذوات)) (1932) للمخرج محمد كريم، وتقرير آخر يتحدث عن فرق أجور نجوم السينما في مصر وأجور نجوم هوليوود، وتقرير ثالث عن أشهر الفرق المسرحية في مصر، وتقرير رابع عن كيف يحفظ الممثلون أدوارهم، علاوة على حوار مع النجم الكوميدي علي الكسار عن تجربته السينمائية والمسرحية.

بدءاً من سنة 1949 تم تعيين رئيس تحرير متفرغ للمجلة، فتوالى على هذا المنصب حتى إيقاف المجلة كل من: فهيم نجيب ومجدي فهمي وسعد الدين توفيق ورجاء النقاش وراجي عنايت وكمال النجمي وحسن إمام عمر وحــُـسن شاه ورجاء النقاش (مرة أخرى) ومحمود سعد وفوزي إبراهيم وهشام الصواف وأسعد غريب.

وكان الظهور على غلافها حلماً يتسابق عليه نجوم الفن المصريون والعرب، لأن ذلك كان بمقام جواز مرور لهم نحو الشهرة وعالم الأضواء واعترافاً بمواهبهم، كما كان السباق على أشده بين القراء للحصول على نسخة، وخصوصاً أن المجلة ابتدعت منذ خمسينيات القرن الماضي فكرة إرفاق كل نسخة من نسخها بـ((بوستر)) مصور لأحد نجوم أو نجمات السينما هديةً مجانية لعشاق الفن السابع. ولاحقاً ابتدعت المجلة فكرة إرفاق بعض أعدادها بأسطوانة بلاستيكية مجانية محتوية على أغنية جديدة للعندليب عبدالحليم حافظ أو فريد الأطرش أو محمد عبدالوهاب أو نجاة أو صباح.

وهكذا كان للمجلة فضل كبير على مجتمع الفن، فهي التي أسهمت في إشهار نجومه أو نقل أخبارهم أو الترويج لأعمالهم أو التعريف بحياتهم الخاصة وهواياتهم، كما كان لها فضل مماثل على القراء من عشاق السينما والمسرح لجهة الارتقاء بخياراتهم ومعارفهم الفنية أو لجهة وضعهم في صورة تفصيلات القضايا المثارة في عالم الفن، فمثلاً أثارت المجلة في أحد أعدادها الأولى قضية كفاح الفنان الكبير زكي طليمات من أجل إنشاء أول معهد للتمثيل في مصر في الثلاثينيات، وإلحاق الفتيات به، وهو معهد سرعان ما تم إغلاقه تحت ضغط القوى المحافظة، ليعود ويفتح أبوابه بعد 12 عاماً من إغلاقه بمنهج علمي أفضل، بينما أثارت المجلة في أحد أعدادها الأخيرة قضية وفاة (أو مقتل) سندريلا الشاشة العربية الفنانة سعاد حسني الغامضة في لندن في سنة 2001، هذا ناهيك عن قضايا خلافية متنوعة كثيرة من تلك التي كانت ساحات القضاء مكاناً للفصل فيها.