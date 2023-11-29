ما بين «كوب 28» وعيد الاتحاد.. مستقبل يُصنع

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لحدثين تاريخيين مهمين خلال الأيام القليلة المقبلة، الأول ينتظره العالم كله ويعول عليه في إنقاذ مستقبله البشري، ورسم خريطة طريق لمواجهة الظاهرة الأخطر التي تهدد هذا المستقبل، وأعني بذلك مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، الذي سينطلق في إكسبو دبي اليوم الموافق 30 من نوفمبر.

أما الحدث الثاني فهو وطني بامتياز، وهو الاحتفال بالعيد الوطني الثاني والخمسين، أو الذكرى الـ52 لتأسيس اتحاد دولة الإمارات المبارك، الذي يضيف مع كل عام يمر عليه لبنات جديدة تعزز من قوته وصلابته، ليبرهن على عمق الرؤية الحكيمة للقادة المؤسسين لهذا الاتحاد المبارك.

فما تشهده دولتنا الحبيبة من نهضة مباركة وتطور مستمر في مختلف المجالات هو ثمرة هذه الرؤية الحكيمة للمؤسسين، ونتيجة طبيعية لجهد وإصرار قيادتنا الرشيدة على الوصول بهذا الاتحاد إلى الرقم واحد في العالم كله في جميع المجالات التنموية.

تسعى دولة الإمارات من خلال تنظيمها واستضافتها لمؤتمر ((كوب 28))، الذي يعد الأكبر في تاريخ مؤتمرات كوب على الإطلاق من حيث حجم المشاركة الدولية فيه، مع حضور أكثر من 70 ألف مشارك يمثلون 197 دولة والنشطاء المعنيين بالبيئة والمناخ، إلى تقديم نسخة ((استثنائية)) لمؤتمرات الأطراف، وتحقيق نتائج إيجابية طموحة تضع العالم على المسار الصحيح لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وتحقيقاً لذلك، جابت الوفود الإماراتية، ولا سيما رئاسة ((كوب 28))، معظم دول العالم، من أجل ضمان تحقيق التوافقات المطلوبة بشأن مختلف القضايا المطروحة على أجندة المؤتمر، وهي كثيرة ومعقدة ومتشعبة، رافعة شعار ((إشراك الجميع وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب)). ونجحت بالفعل في تأمين هذه المشاركة العالمية الأوسع في تاريخ مؤتمرات المناخ.

فيما لا تزال تعمل بجد من أجل الوصول إلى النتائج التي ينتظرها كل المدافعين عن البيئة والمناخ. ومع انتهاء الاستعدادات وتأكيد جاهزية الدولة لاستضافة وفود العالم انتظاراً لانطلاق فعاليات المؤتمر، يراهن العالم كله على الإمارات وقيادتها الرشيدة في تحقيق الطموح المناخي الذي ينشده.

هذا الحدث العالمي المهم سيأتي متزامناً مع احتفال دولتنا الحبيبة بالعيد الوطني الثاني والخمسين، وهو مناسبة مهمة لكي يشهد العالم عن قرب ما حققته، وتحققه، دولة الإمارات تحت قيادتها الرشيدة من إنجازات وضعتها في مصاف الدول المتقدمة، وما تنعم به من تسامح وتعايش بين مختلف الجاليات التي تعيش على أرضها.

وما تقوم به من جهود مستمرة ودؤوبة لحماية البيئة ودعم الجهود العالمية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، ولا سيما مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله)) العام الحالي 2023 ((عام الاستدامة)).

الاحتفاء بالعيد الوطني لهذا العام، ليس فقط مناسبة للاحتفال بمرور عام جديد على اتحادنا المبارك واستذكاراً لجهود الآباء المؤسسين بقيادة المغفور لهما الشيخ زايد، والشيخ راشد، رحمهما الله، وإخوانهما حكام الإمارات الذين أخذوا على عاتقهم وضع الأسس القوية التي قام عليها بنيان الاتحاد.

والتي أوصلت الإمارات إلى ما هي عليه اليوم من رفعة وتقدم، رغم كل التحديات التي واجهتها، ولكنه أيضاً مناسبة مهمة للالتفاف حول قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، التي تقود الإمارات نحو المستقبل، من أجل ترسيخ مكانتها العالمية وتعزيز رفاهيتها وتطورها.

ولذلك لم يكن هناك استغراب من إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ((اليونسكو)) اعتماد العيد الوطني للإمارات، في الثاني من ديسمبر، يوماً عالمياً للمستقبل، فالإمارات هي دولة مستقبل، وهي نموذج لكل الدول الساعية إلى بناء مستقبل مشرق لشعوبها.