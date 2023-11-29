عاش اتحاد إماراتنا

الوطن هو الحياة، وعندما أقول الحياة فأنا أعني هذه الكلمة تماماً بكل أبعادها وعمقها وأهميتها، لأن الإنسان دون هذه المساحة الجغرافية والمكانية التي تكون على الخريطة وتكون في القلب لا يعيش ولا يعرف الحياة.

قيمة الوطن لا تتأثر بحجمه، صغر أم كبر، ولا بكنوزه كثيرة كانت أو تدنت، ولا ما في باطن أرضه من غلال وذهب، بل قيمته تفوق حتى جباله وسهوله، فهناك من لهم أوطان جدباء أو أرض قاحلة أو بيئة قاسية، ورغم هذا تم الالتصاق بها بحب وصبر وولاء.

البعض قد يعتقد في كلماتي مثالية عظيمة وشعارات براقة، وأقول إطلاقاً، اسألوا من اكتوت أرضهم بالاحتلال، ومن دمرت قراهم بسبب الحروب والعنف، بل انظروا للكثير من شعوب الأرض التي تعيش على أراضٍ قاسية بكل ما تعني الكلمة، إنه الوطن مهما كان جوه ومهما كانت أراضيه قاسية ومهما كانت بيئته عنيفة ومتجمدة، يبقى حبه والولاء له.



الوطن في معانيه أكبر من أي قيمة مادية، وهو أسمى من أي معيار، وأعظم من أي تفضيلات وتشبيهات، نحن نحب أوطاننا كما هي، لا كما نريد، وفي اعتقادي أن هذا نوع من أنواع الوطنية الحقة، أن تحب وطنك بغض النظر عن مكانتك ووضعك وحالتك، أن تعشق ترابه وسماءه وسهوله وجباله، دون أي شروط أو تحفظات، الوطنية تعني انتماءك التام والواضح والإخلاص المطلق، الذي لا يقبل تشكيكاً أو تفسيراً.. تداعت لذهني وعقلي وقلبي، هذه الكلمات، ونحن نعيش هذه الأيام التي نحتفل فيها بعيد اتحادنا.. البعض منا في هذه المناسبة يستذكر ما قدمه الوطن من كل هذا الخير والرخاء، لا ما قدم وما بذل من أجل الوطن، وهنا المفارقة العجيبة والكبيرة، وهنا الخطأ الذي يقع فيه البعض، ويجب تصحيحه، الوطن يعني التضحية، وهي دروس نهلناها وتعلمناها من شهدائنا الأبرار، لأن أجل وأعظم قيم الوطنية كانت ماثلة في تلك الفئة، التي صدقت ما عاهدت الله عليه، فقدمت الروح فداء للوطن.

هذه المناسبة أيضاً فيها فرصة ثمينة وعظيمة للترحم على قادتنا وشيوخنا الذين قادوا وأسسوا لهذه البلاد، تمر علينا هذه الذكرى وبلادنا الحبيبة قدمت لأبنائها الكثير جداً من الخير والرفاه، وأيضاً لكل شعوب الأرض، وكانت الحضن والمكان الذي نشر قيم التسامح والمحبة.. لقد منحنا الوطن كل شيء وأخرج كنوزه لنا، ولم يبخل على إنسان هذه الأرض، ويبقى الدور علينا نحن أبناء الإمارات في العمل المتواصل والتطوير لبناء نهضة حضارية عظيمة، ولتكن مثل هذه الذكرى ناقوساً يدق كلما نسي القلب وخفت الحماس أو تسرب التواني للقلب.. عاش اتحاد إماراتنا.