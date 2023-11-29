عبدالله بن زايد يؤكد أولوية الحماية لجميع المدنيين في حرب غزة

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، على الأولوية القصوى لحماية أرواح المدنيين كافة، في ضوء الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

مشيراً إلى ضرورة تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة بما يلبي احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سمو وزير الخارجية من حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية إيران، جرى خلاله تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وبحث تداعياتها الإنسانية والأمنية.

إيصال المساعدات

وناقش الجانبان أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى أهالي غزة بوتيرة مكثفة وعلى نحو آمن ومستدام، وتطرقا إلى الأوضاع الراهنة في ضوء الهدنة التي تم التوصل لها.

كما استعرضا ملف مكافحة التغير المناخي والجهود العالمية المبذولة في هذا الصدد في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تنطلق أعماله اليوم في مدينة إكسبو دبي.

إنهاء التوتر

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي على الأولوية القصوى لحماية أرواح المدنيين كافة، ودعم دولة الإمارات للجهود الإقليمية والدولية كافة التي تهدف لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة بما يلبي احتياجاتهم.

كما جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين.

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