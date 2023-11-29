أوروبا تدعم الجيش الصومالي ضد الإرهاب

رحبت الحكومة الفيدرالية الصومالية، بالدعم الأوروبي، المالي، واللوجستي، للجيش الوطني، في إطار دعم الصومال في حربه ضد الإرهاب.

وقالت وزارة الدفاع الفيدرالي الصومالية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أمس: نرحب بتعهد الاتحاد الأوروبي، دعم الجيش الوطني، بمعدات عسكرية، ومليون يورو.

في سياق آخر، ارتفع عدد ضحايا الفيضانات الجارفة شرقي أفريقيا، لا سيما في الصومال وكينيا، لأكثر عن 200 شخص. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن حصيلة الوفيات في الصومال ارتفعت إلى 96، ونزح 746 ألف شخص من بلداتهم، وقراهم، وسط تقديرات أن مليوني شخص تضرروا في البلاد، جراء الفيضانات. كما أن الوضع متفاقم في كينيا المجاورة، وتحدث وزير الداخلية الكيني، ريموند أومولو، عن وفاة 120 شخصاً - على الأقل - خلال اجتماع بشأن الأزمات أول من أمس. علاوة على ذلك، قامت السلطات الكينية بإيواء أفراد من 90 ألف أسرة، في 120 مخيماً مؤقتاً، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل بشأن العدد الإجمالي للمتضررين.

جاءت الفيضانات الجارفة نتيجة لتواصل الأمطار الغزيرة، المرتبطة بظاهرة ((إل نينيو)) المناخية، التي عادة ما تكون نتيجة الاحتباس الحراري في المحيط الهادئ الاستوائي، في ((انعكاس)) الطقس، حيث تهطل أمطار غزيرة في المناطق الجافة، ويحل الجفاف في المناطق الغنية بالأمطار.

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