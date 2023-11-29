تقرير دولي يرصد تعنّت الحوثيون في اليمن

أكدت لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن، استمرار رفض الحوثيين الدخول في حوار مباشر مع الحكومة، واستمرار الأعمال الاستفزازية، مثل: العروض المسلحة، والخطاب الإعلامي التصادمي، المهدد باستئناف القتال.

وفي تقرير حول أعمال العام الجاري للجنة، حصلت ((البيان)) على نسخة منه، أكد تقرير اللجنة الأممية، المنشأة بقرار مجلس الأمن الدولي، أن المحتوى الاستفزازي والتصادمي الذي تنشره المنصات الإعلامية، التابعة للحوثيين، زاد خلال فترة إنجاز التقرير، ما أعاق زخم المحادثات. وحدد، على وجه الخصوص، إصدار الحوثيين بيانات عديدة، تتضمن تهديدات باستئناف الأعمال القتالية، حال لم تلبِّ مطالبهم.

ووفق التقرير الأممي، لا يزال الحوثيون يرفضون الدخول في أي محادثات مباشرة مع الحكومة اليمنية، إذ يصرون على مطالبهم، كدفع الرواتب (لأفراد الجيش، وقوات الأمن)، وزيادة الرحلات الجوية من صنعاء وإليها، والحصول على حصة أكبر من إيرادات النفط.

كما استعرضوا، بحسب التقرير، قواهم العسكرية، خلال العديد من الاستعراضات، والمناورات، ما يسبب مزيداً من الضغط على التحالف الدولي والحكومة اليمنية.

وأكد التقرير استمرار المناوشات العسكرية بين الحوثيين والقوات الحكومية في الجبهات، ما تسبب في وقوع اشتباكات، وهجمات، وقصف عبر مسيّرات، أوقع خسائر في صفوف المدنيين، وتدمير ممتلكاتهم. ووفق التقرير الأممي، تم الإبلاغ عن ثلاثة حوادث خاصة بالأمن البحري منذ ديسمبر الماضي، يتعلق أحدها بناقلة، وآخران بيخوت. وأكد زيادة التوترات في البحر الأحمر، حيث يؤسّس الحوثيون وجوداً قوياً، لا سيما في جزيرة كمران، قبالة الحديدة.

بينما تمتلك قوات خفر السواحل اليمني، قواعد في جزر البحر الأحمر، القريبة من الحديدة، ما يقود إلى احتمالات تعرض السفن والمراكب الصغيرة، العابرة للمياه الإقليمية اليمنية لمخاطر.

كما أكدت اللجنة، بشأن الناقلة المتهالكة ((صافر))، أنه تم تجنب وقوع كارثة بيئية كبرى، أغسطس الماضي، بإنجاز نقل 1.1 مليون برميل نفط من الناقلة إلى سفينة بديلة، لكنها بيّنت أن المسائل المتعلقة بملكية النفط، والسفينة البديلة، وعائدات بيع ((صافر)) لم تسوَّ بعد.

في ما يتعلق بحظر الأسلحة، محدد الأهداف، لاحظ فريق اللجنة الدولية، وفق التقرير، وقوع انتهاكات واسعة، استخدم فيها أعتدة عسكرية، مثل: القذائف، والصواريخ المضادة للسفن، والمسيّرات الهجومية، والأجهزة المتفجرة، ومئات المركبات المعدلة لحمل منظومات أسلحة متنوعة.

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