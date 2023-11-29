ألمانيا: مهمة الجيش في مالي تنتهي منتصف ديسمبر

قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في كلمة داخل برلمان بلاده ((البوندستاغ))، أمس، في برلين، إنه بحلول منتصف ديسمبر المقبل، ينهي الجيش الألماني مهمته في مالي غربي أفريقيا، المهمة التي كان بدأها قبل نحو عشر سنوات.

وأضاف بيستوريوس: سوف يتم إطلاق نداء عودة لآخر جنود عائدين إلى ألمانيا، وهذه هي مراسم رمزية تعبيراً عن انتهاء مهمة الجنود.

وتعليقاً على الوضع في مالي، قال بيستوريوس، المنتمي إلى حزب المستشار الألماني، أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، إنه أصبح: ((أكثر تفجراً، والأجواء أصبحت أكثر تقلباً، وأكثر خطورة، لكنه حتى الآن لم يتم توجيهه ضد وحدتنا أو جنودنا)).

ورداً على سؤال من نائب من حزب ((البديل من أجل ألمانيا))، مختص في سياسة الدفاع، عمّا حققته مهمة الجيش الألماني، التي بلغت تكلفتها 4.3 مليارات يورو، لقي خلالها ثلاثة جنود ألمان حتفهم، قال بيستوريوس: ((ماذا كان سيحدث في مالي إذا لم نكن هناك على الإطلاق؟ يصعب الإجابة عن هذا. على أي حال، كان لنا تأثير سياسي مهدئ على الموقف، ومعزز للاتصالات في مالي)).

أهمية سياسية

وأضاف بيستوريوس إن النجاح في دعم دول منطقة غرب أفريقيا، لا يتم احتسابه بالسنت، أو باليورو، بل إن هذا النجاح له أهمية سياسية.

وأفاد بيستوريوس، بأن الشهور الأخيرة كانت بالنسبة للجيش الألماني هناك، وكذلك لكل الوحدات الأخرى، مليئة بالتحديات للغاية. وتابع بيستوريوس، أن ((الطرد المفاجئ)) من مالي فاجأ الجميع ((وعلى إثر ذلك قمنا على الفور بتعديل كل خططنا، إذ من المرجح أننا سوف ننتهي بحلول منتصف ديسمبر (2023) من عملية إعادة الانتشار وسحب وحداتنا، بما في ذلك العتاد أيضاً، أي أن هذا سيتم قبل انقضاء العام)).

طلب وانسحاب

وكانت الحكومة العسكرية في مالي، طالبت منذ منتصف يونيو الماضي بانسحاب كل جنود مهمة ((مينوسما)) الأممية، البالغ عددهم نحو 12 ألف جندي، فيما قامت الحكومة العسكرية في باماكو، في وقت سابق، بتوسيع نطاق تعاونها مع موسكو.

يشار إلى أنه تعثّر انسحاب أكثر من 1000 جندي مشاركين في مهمة السلام الأممية، بسبب الانقلاب العسكري الذي وقع في النيجر، المجاورة، حيث يحتفظ الجيش الألماني هناك بقاعدة نقل جوية على حافة العاصمة نيامي.

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