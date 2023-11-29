الإمارات تأمل بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

رحبت دولة الإمارات بإعلان تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين، واستمرار تبادل المحتجزين بين الفلسطينيين وإسرائيل، معربة عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأثنت وزارة الخارجية في بيان لها على الجهود المستمرة التي قامت بها دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لتمديد اتفاق الهدنة، ولتمكين تبادل رهائن ومحتجزين وأسرى، وإيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، معربة عن أملها في أن يمهد الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة.

المساعدات الإغاثية

وعبّرت الوزارة عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وأكدت دولة الإمارات على ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وستستمر دولة الإمارات في العمل مع الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر لمضاعفة كافة الجهود اللازمة لدعم ومساعدة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

تمديد الهدنة

وسعى مفاوضون دوليون إلى التوصل لتمديد جديد للهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس، والتي تنتهي صباح اليوم الخميس. وذكرت إسرائيل أنها منفتحة على تمديد وقف القتال 24 ساعة مقابل الإفراج عن كل 10 محتجزين، لمدة 10 أيام بحد أقصى.

وقال مصدر مقرّب من المحادثات في قطر إن تمديد الهدنة ((يومين إضافيين مرجّح)) وإن التمديد لأربعة أيام ((ممكن)). وأضاف ((لا يزال يتعين حل التفاصيل النهائية)).

وقال مصدران أمنيان مصريان إن المفاوضين الذين يسعون لتمديد الهدنة يعتقدون أن من الممكن تمديدها ليومين آخرين. وأشارا إلى أن مفاوضات إطلاق سراح المزيد من المحتجزين المدنيين تسير بشكل جيد.

وأفاد مصدر مطلع أن ((حماس)) أبلغت الوسطاء بالموافقة على تمديد الهدنة أربعة أيام.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس، أنها أطلقت سراح محتجزين روسيين بطلب من القيادة الروسية.

تحرك أمريكي

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تريد تمديد الهدنة. وقال أمس، في بروكسل، إن واشنطن تريد أن ترى تمديد الهدنة، لأنها سمحت، قبل كل شيء، بالإفراج عن محتجزين وعودتهم لمنازلهم. وأضاف ((لقد سمحت لنا أيضاً بزيادة المساعدة الإنسانية الموجهة لشعب غزة الذين يحتاجونها بشدة)). وأشار إلى أنه يتوقع مناقشة هذا الأمر خلال لقائه مع الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي إن إسرائيل ستدرس أي اقتراح جدي، لكنه أحجم عن تقديم المزيد من التفاصيل.

وأضاف ليفي في تصريحات للصحافيين في تل أبيب ((إننا نبذل كل ما في وسعنا من أجل إخراج هؤلاء الرهائن... إننا نتحدث عن مفاوضات حساسة للغاية حياة البشر فيها على المحك)).

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