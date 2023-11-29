أوكرانيا تؤكد مواصلتها الحرب ضد روسيا.. و«لن تتراجع»

رفض وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، المخاوف بشأن عدم إحراز جيش بلاده تقدماً في معركته ضد روسيا.

وقال: ((لا يوجد طريق مسدود)). وأضاف: ((علينا أن نواصل، علينا أن نواصل القتال. أوكرانيا لن تتراجع)).

وأكد كوليبا، لدى وصوله لحضور اجتماع مع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي ((الناتو)) في بروكسل، أمس، أن الهدف الاستراتيجي لأوكرانيا في استعادة كامل أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ((لم يتغير، ولن يوقفنا شيء)). وذكر، بشأن المزيد من التزامات الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، لأوكرانيا، أنه لا يزال ((متفائلاً)) بأنه سيتم اتخاذ قرارات لصالح كييف قريباً.

ودعا كوليبا أعضاء حلف ((الناتو))، مجدداً، إلى ((زيادة إنتاج الأسلحة، والذخيرة، وغيرها، من المعدات العسكرية، بشكل كبير)) لدعم أوكرانيا. وأضاف: ((نعمل على زيادة قدرة التشغيل المتبادل مع ((الناتو)). لقد أصبحنا إلى حد كبير جيشاً لحلف شمال الأطلسي، بحكم الأمر الواقع، من حيث قدراتنا الفنية، وأساليب الإدارة، ومبادئ إدارة الجيش)).

وقالت وزير الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونين، خلال الاجتماع، إن أوكرانيا لا تخسر الحرب. وأضافت: ((لا يمكننا أن نسمح بذلك))، مشيرة إلى أن المستوى الحالي من الدعم الذي تقدمه الدول الغربية لأوكرانيا غير كافٍ.

بينما جددت وزير الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تعهد بلادها بدعم أوكرانيا ((طالما كان ذلك ضرورياً)). وقالت: ((لا أحد يعرف متى ستنتهي هذه الحرب، من جانب روسيا)).

في الأثناء، قال الكرملين، تعليقاً على تقارير إعلامية أخيرة، أفادت بأن بولندا تخطط لإرسال قوات إلى حدود فنلندا مع روسيا، إن هذه الخطوة سوف تؤجّج التوتر، مؤكداً أن روسيا ستعتبرها تهديداً.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مكالمة مع صحافيين، في ما يتعلق بتحريك بولندا المحتمل لقوات صوب الحدود: ((هذا إجراء زائد، لا داعي له لضمان أمن الحدود، لأنه في الواقع لا يوجد تهديد هناك)).

وأضاف: ((على الفنلنديين، أن يدركوا بوضوح، أن هذا سيشكل تهديداً لنا على أساس زيادة تركيز وحدات عسكرية على حدودنا)). وتابع: إن أي نشر مزمع لقوات سيكون دون داعٍ ولا مبرر.

وكتب رئيس مكتب الأمن القومي في بولندا، على منصة ((إكس))، أن بلاده سترسل ((فريقاً من المستشارين العسكريين)) إلى فنلندا، استجابة ((لطلب رسمي لدعم من الحلفاء في مواجهة هجوم مركب على الحدود الفنلندية)).

وأضاف: ((فريق المستشارين العسكريين سيقدم معرفته في الموقع بشأن أمن الحدود، وأيضاً في ما يتعلق بالعمليات)).

وأغلقت فنلندا حدودها مع روسيا، بعد موجة مفاجئة من تزايد وصول اللاجئين، تقول هلسنكي إنها منسّقة من روسيا، الأمر الذي نفته موسكو.

ميدانياً، أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت على بلدة كروموف الصغيرة قرب باخموت، شرقي أوكرانيا، بعد معارك ضارية منذ أكثر من عام. وأوردت وزارة الدفاع الروسية في البيان الصحافي اليومي، أن ((قوات، مدعومة بالطيران، والمدفعية، حسّنت مواقعها على طول خط الجبهة، وحررت قرية أرتيموفسكوي (التسمية الروسية لبلدة كروموف).

واشنطن وحلفاؤها يجددون التعهد بدعم كييف

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مواصلة واشنطن، مع حلفائها، دعم كييف ضد موسكو. وقال، خلال مؤتمر صحافي، أمس، بعد اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي ((الناتو))، في بروكسل، ((علينا أن نواصل دعم أوكرانيا، وسنفعل ذلك)). فيما شدد أمين عام ((الناتو))، ينس ستولتنبيرغ، على دعم الحلفاء لـ((حرية أوكرانيا)).

وأكد ستولتنبيرغ، النجاحات العسكرية التي حققها الأوكرانيون، خصوصاً في البحر الأسود، واصفاً روسيا بأنها باتت ((ضعيفة)) على جميع الصعد، و((تتقدم الصين عليها)). وصرح لصحافيين: ((عاماً بعد عام، ترهن روسيا مستقبلها للصين)). وأكد أن موسكو ((أضعف اليوم، سياسياً، وعسكرياً، واقتصادياً)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز