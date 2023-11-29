الإمارات ترفض فصل غزة عن فلسطين

أكدت دولة الإمارات رفضها فصل قطاع غزة عن دولة فلسطين، وشددت على أن مستقبل غزة وإدارتها يجب أن يظلا بيد الشعب الفلسطيني.

وفي بيان الدولة في مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أكد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أنّ دولة الإمارات تدين وبأشد العبارات سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق ومحاولات تهجير الفلسطينيين التي نرفضها جملةً وتفصيلاً، فمستقبل غزة وإدارتها يجب أن يظلا بيد الشعب الفلسطيني ولا يمكن القبول بأية فرضيات أو مخططات تسعى لفصل القطاع عن دولة فلسطين.

معايير واحدة

وشدد البيان المنشور على موقع البعثة الدائمة، على ضرورة اعتماد المجتمع الدولي معايير واحدة من حيث إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومنها القصف العشوائي للمدنيين والأعيان المدنية ومرافق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الكيل بمكيالين حيال هذه المسائل يخلق الفوضى في نظامِنا الدولي الذي يجب أن يظلّ قائماً على احترام القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لصون السلم والأمن الدوليين.

وأكدت الإمارات أنه بعد أسابيع من التصعيد الخطير تمثل الهدنة المعلنة بادرة أمل يجب البِناء عليها، بما في ذلك السماح بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية ومواصلة تمديد الهدنة لإتاحة الوقت للأنشطة الإغاثية، مع العمل في الوقت ذاتِه للتوصل إلى وقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار.

وشددت على أهمية ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2712، والذي يطالب جميع الأطراف باحترام التزاماتِها بموجب القانون الدولي، داعياً إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة وإلى إطلاق سراح المحتجزين دون شروط.

وقال البيان إن دولة الإمارات لم تأل جهداً للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق في أصعب المحن، مشيراً إلى إدخال المواد اللازمة لإنشاء مستشفى ميداني في غزة بإشراف فريق طبي إماراتي، واستقبال الدولة دفعات من الأطفال في مستشفياتها، إلى جانب استضافة ألف فلسطيني من مرضى السرطان، بالإضافة إلى المساهمات لوكالة الأونروا والحملة الشعبية من أجل دعم المتضررين في غزة، والتي جمعت أكثر من 1600 طن من المواد الإغاثية التي تم ايصالها للعبور إلى غزة.

وشدد البيان على ضرورة عدم إغفال الأوضاع المقلِقة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث تشهد هذه المناطق عدواناً إسرائيلياً متصاعداً منذ مطلع هذا العام، راح ضحيته أربعمئة فلسطيني، إذ إن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى أصبحت بمثابة أمر معتاد للجماعات المتطرفة تحت حماية السلطات الإسرائيلية.

ووصل عنف المستوطنين ذروته وبات يتخذ أشكالاً أكثر خطورة، فيما طال القصف الإسرائيلي مخيمات اللاجئين في جِنين ونابلس وغيرها، في الوقت نفسه تواصل إسرائيل بناء وتوسيع المستوطنات. وشدد على وجوب توقف جميع هذه الممارسات غير الشرعية.

ودعا البيان إلى التسريع في إعادة إحياء الأمل بإمكانية التوصل إلى حلٍ سياسي عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، عبر العمل على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف مفاوضات جادة، تستند الى المرجعيات المتفق عليها لتحقيق حل الدولتين، فوْر التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار.

وأكد أنّ تحقيق سلامٍ دائم لن يكون ممكناً دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمنٍ وسلام واعتراف متبادل. كما شدد على وجوب الحيلولة دون انزلاق المنطقة في حربٍ إقليمية تطال تداعياتها العالم أجمع، داعياً لوقف المناوشات الجارية في جنوب لبنان والجولان السوري والبحر الأحمر.

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