محمد بن زايد يجدد مؤازرته للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وتحقيق استقلاله الوطني

في رسالة وجهها لرئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الشعب الفلسطيني، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤازرته للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وتحقيق استقلاله الوطني أسوة بكل الشعوب.

ونشرت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة على حسابها في منصة ((X)).. ((وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤازرته للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وتحقيق استقلاله الوطني أسوة بكل الشعوب.

وذلك في رسالة وجهها لرئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الشعب الفلسطيني)). وأضافت ((يأتي هذا اليوم وفلسطين تتعرض لعدوان إسرائيلي مدان، تكشفت عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة، فلم تألُ دولة الإمارات جهداً في الجمعية العامة ومجلس الأمن لدعم الشعب الفلسطيني، ما تمخض عنه إصدار القرار 2712 الذي يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة، والدولة عازمة على الدفع نحو تحقيق سلام مستدام، يبدأ أولاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية)).

رسالة الأمم المتحدة

وأرفقت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في منشورها على ((X)) منشوراً لأخبار الأمم المتحدة يتضمن رابط رسالة الأمم المتحدة للعام 2023 بشأن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ونشرت بتاريخ 28 نوفمبر 2023 وجاء فيها:

((يأتي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام في ظل أحد أحلك الفصول في تاريخه))، هكذا استهل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالته بمناسبة اليوم الدولي، معرباً عن الفزع من الموت والدمار اللذين اجتاحا المنطقة ((فباتت تئن من فرط الألم والويل والكمد)).

وتحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام، بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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