ولي عهد عجمان: نعتز ونفخر بشهداء الإمارات

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة نستذكر فيها بفخر وعرفان ووفاء كوكبةً من خيرة وأنبل وأطهر وأشجع أبناء الوطن الذين قدموا المهج والأرواح رخيصة لتبقى راية الإمارات غالية وشامخة.

وأكد سموه أن قيادتنا الرشيدة عرفت بالوفاء للشهداء والاعتزاز ببطولاتهم وتخليد سيرتهم والفخر بما قدموه من أجل وطنهم وأمتهم.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن أبناء الإمارات جسدوا بتضحياتهم المعدن الأصيل لشعبنا، مستلهمين رؤية ونهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لنصرة الإنسان أينما كان وإحقاق الحقوق، وإشاعة العدل وبسط السلام.

وأضاف سموه أن شهداءنا أصحاب فضل اختارهم الله ليرفع شأنهم في الدنيا وفي الآخرة، وأن أعظم شرف يمكن أن يناله الإنسان في هذه الحياة هو الشهادة في سبيل الله، ورفعة الأوطان

وتابع سموه: تحية إجلالٍ وإكبار لأمهات الشهداء وذويهم وأهلهم على نكران ذواتهم، ومواقفهم التي كانت مضرب الأمثال في حب الوطن والوفاء له والتفاني من أجله.

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