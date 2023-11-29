ولي عهد الشارقة: تكريم لما قدمه الشهداء من دروس الوفاء وخدمة الوطن

قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، إنه في يوم الشهيد، الذي يمثل يوماً مهماً لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، نستذكر جنودنا البواسل ونترحم على أبطالنا شهداء الواجب والوطن، أبطالنا في كل مجالات البذل والعطاء، الذين لم يتوانوا عن خدمة الوطن وصون أراضيه والدفاع عن ترابه، وقدموا كل غالٍ ونفيس من أجله بكل عزّة وكرامة، ونترحم على شهدائنا وندعو الله أن يسكنهم فسيح جناته ويرزقهم منزلة الصديقين والشهداء.

وأضاف سموه، في كلمة له بمناسبة ذكرى يوم الشهيد التي توافق 30 نوفمبر من كل عام، أن الثلاثين من نوفمبر هو يوم تكريم لما قدمه الشهداء من دروسٍ في الوفاء والإخلاص وخدمة الوطن، تكريم يليّقُ بهذه التضحيات الغالية، وبالمثال الأعلى في الحفاظ على الأوطان والأهل، وإحياء يوم الشهيد، يعكس ما يحمله المجتمع الإماراتي من أصالة وقيم وتميز، وينقل حب الأرض التي يعيشون عليها والوفاء والإخلاص والذود عنها إلى أبناء هذا الوطن، إضافة إلى أن التضحية بالروح والنفس هي أرخص ما يقدمه المواطن في سبيل الوطن، وحفظ المجتمع والدفاع عن الأرض والعرض.

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