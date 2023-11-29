منصور بن زايد: يوم الشهيد يوم الوفاء والعرفان لشهداء الوطن وبطولاتهم

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن ((يوم الشهيد)) هو يوم الوفاء والعرفان لشهداء الوطن والإجلال لتضحياتهم وبطولاتهم.

والتي ستبقى أوسمة كرامة ومنارات عز للأجيال. وقال سموه في كلمة له بمناسبة ((يوم الشهيد)) الذي يوافق 30 من شهر نوفمبر من كل عام: ((نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، لا ننسى من بذلوا الأرواح والدماء في ميادين الواجب دفاعاً عن أمن الوطن، وصوناً لسيادته ولتظل راية دولة الإمارات عاليةً خفاقةً ورمزاً للعزة والرفعة الشموخ)).

وفيما يلي نص كلمة سموه بمناسبة يوم الشهيد:

((الثلاثون من نوفمبر، هو يوم الوفاء والعرفان لشهداء الوطن والإجلال والإكبار لتضحياتهم، فالجود بالأرواح أسمى مراتب العطاء والبذل وأعلى درجات البطولة وأعظم معاني الانتماء والولاء للوطن. نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً، لن ننسى من بذلوا الأرواح والدماء في ميادين الواجب، دفاعاً عن دولة الاتحاد، وصوناً لسيادتها، وحمايةً لمواطنيها، ولتظلّ رايتها عالية خفاقة، ورمزاً للعزة والرفعة الشموخ.

وفي هذا اليوم، نعاهد شهداءنا، أن تظل تضحياتهم أوسمة كرامة ومنارات عز، وأرواحهم الطاهرة مشاعل تضيء الطريق للأجيال، وأن تبقى قصص استشهادهم نماذج فخر في حب الوطن والذود عنه، وأن يظل أبناؤهم وأسرهم وذووهم أمانة في أعناقنا، يتعهدهم الوطن بالرعاية، وتتولاهم الدولة بالعناية والمتابعة. وفي هذه المناسبة الوطنية، ندعو أبناءنا إلى التحلي بالقيم النبيلة التي جسدها شهداء الوطن وأن يتخذوا منهم قدوةً ومصدر إلهام في العمل والإخلاص وحب الوطن.

إن تضحيات شهدائنا جسدت قيم البذل والفداء والعطاء التي رسخها الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون لدى أبناء الإمارات، وعلى ذات نهجهم نحن سائرون، تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

حفظ الله دولتنا، منارة سلام ومحبة، وتغمد برحمته ومغفرته أرواح شهدائنا، وجزى أمهاتهم وآباءهم وأبناءهم وأسرهم خير الجزاء، وأدام على دولتنا نعم الأمن والأمان والاستقرار)).

سموه:

الجود بالأرواح أسمى مراتب العطاء وأعلى درجات البطولة وأعظم معاني الانتماء

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