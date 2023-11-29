حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، العرض العسكري الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أم القيوين بمناسبة عيد الاتحاد الـ((52)).

وثمن صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا دور وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أم القيوين في حماية وحفظ المنجزات والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار التي تنعم بها دولة الإمارات، لتكون من أكثر البلدان أمناً واستقراراً.

وقال سموه: ((إن هذه المنجزات ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للمؤسسة الشرطية، وتحفيزها على مواكبة أحدث التطورات والابتكارات على صعيد العمل الشرطي وتعزيز منظومة الأمن الشاملة)).

حضر الفعاليات، الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

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